Festival do Morango, Churros e Chocolate chega ao Parque Chácara Pignatari neste fim de semana

Depois de levar milhares de pessoas para curtir gastronomia variada, ambiente familiar e rock’n roll no Parque Ipiranguinha no último fim de semana, o Festival do Morango, Churros e Chocolate desembarca no próximo sábado e domingo, dias 24 e 25, das 11h às 21h, no Parque Antônio Pezzolo, mais conhecido por Chácara Pignatari, na Vila Camilópolis.

O evento segue o tour pelas áreas verdes de Santo André e ainda passará pelo Parque Celso Daniel (dias 30 de agosto e 1º de setembro) e Parque Central (dias 7 e 8 de setembro).

Se o rock foi o gênero musical predominante no Parque Ipiranguinha, nesta edição no Parque Chácara Pignatari haverá uma mudança nos estilos, com muito R&B, blues, soul, brasilidades, pagode e sertanejo.

No cardápio de opções gastronômicas estarão disponíveis delícias de morango e chocolate, churros, churrasco, hambúrguer, cachorro-quente, pernil, pastel, crepe, coxinha, acarajé, porções, doces mineiros e muito mais. Há ainda as bebidas, com alternativas que vão de cervejas, chopes e drinks a sucos e milk shakes.

A estrutura do evento conta ainda com espaço kids – além dos brinquedos do próprio parque – e os pets são bem-vindos.

Programação:

24 de agosto (sábado):

DJ Zelé

12h – Samuel Mousse (@samuelmousse)

16h – Suit Blues (@suit.blues)

18h30 – Luigi e Leandro (@luigieleandro)

25 de agosto (domingo):

DJ Junior Soul

12h – Valente e Soberano (@valenteesoberanooficial)

16h – Pagode do Testa (@pagodedotesta)

18h30 – Banda Helles (@bandahelles)

Serviço:

Festival do Morango, Churros e Chocolate

Dias 24 e 25 de agosto de 2024 (sábado e domingo)

Local: Parque Antônio Pezzolo (Chácara Pignatari)

Horário: das 11h às 21h

Endereço: Avenida Utinga, 136 – Vila Camilópolis

Entrada gratuita