Festival do Morango, Churros e Chocolate chega ao Parque Central com especial Live Aid

Um dos maiores festivais musicais de todos os tempos dá o tom para a última edição do Festival do Morango, Churros e Chocolate no tour pelas áreas verdes de Santo André. Neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de setembro, o Parque Central serve como palco para o evento que fará referência ao Live Aid, festival beneficente que ocorreu simultaneamente em dez países em 1985 com renomadas atrações.

Com o objetivo de arrecadar fundos para extinguir a fome na Etiópia, em 13 de julho de 1985 aconteceu o Live Aid, com shows na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia (então União Soviética), na antiga Iugoslávia, na Noruega, na Áustria, na Alemanha, na Holanda e no Japão. E a line-up contou com artistas consagrados como Phil Collins, Led Zeppelin, David Bowie, Black Sabbath, Paul McCartney, Queen, Elton John e Pink Floyd, os quais estarão representados no palco do Parque Central neste fim de semana.

Mas o evento andreense terá muito mais do que música. Isso porque o rol gastronômico contará com inúmeras delícias de morango e chocolate, churros, churrasco, hambúrguer, cachorro-quente, pernil, pastel, crepe, coxinha, acarajé, porções, doces mineiros, sorvetes, açaí e muito mais. Há ainda as bebidas, com alternativas que vão de cervejas, chopes e drinks a sucos e milk-shakes.

A estrutura do evento dispõe ainda de áreas com mesas e cadeiras espalhadas pelo parque, espaço kids, além dos brinquedos do próprio Parque Central – e os pets são bem- vindos.

Antes de chegar ao Parque Central, o Festival do Morango, Churros e Chocolate teve duas edições no Parque Ipiranguinha e uma no Parque Chácara Pignatari, com grande presença, aceitação e aprovação do público.

Programação musical:

7 de setembro (sábado):

12h – Especial Phil Collins – Banda Invisible Touch

14h30 – Especial Led Zeppelin – Led Zeppelin Legends com Eduardo Curti

17h – Especial David Bowie – Let’s Bowie

19h – Especial Black Sabbath – Ozzmosis

8 de setembro (domingo):

12h – Especial Paul McCartney – Paul McCartney 4ever

14h30 – Especial Queen – Classical Queen

17h – Especial Elton John – Rafael Dentini

19h – Especial Pink Floyd – Echoes Pink Floyd

Serviço:

Festival do Morango, Churros e Chocolate

Dias 7 e 8 de setembro de 2024 (sábado e domingo)

Local: Parque Deputado José Cicote (Central)

Horário: das 11h às 21h

Endereço: Rua José Bonifácio, Vila Assunção

Entrada gratuita