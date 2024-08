Festival do Morango, Churros e Chocolate agita Parque Ipiranguinha neste fim de semana

Angelo Baima /PSA

O Festival do Morango, Churros e Chocolate está de volta a Santo André. Neste fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, o Parque Antônio Fláquer, mais conhecido como Ipiranguinha, recebe a primeira das edições que farão um tour pelas áreas verdes da cidade, levando música e gastronomia para um ambiente voltado para toda a família – incluindo pets – e com entrada gratuita.

Ambos os dias, das 11h às 21h, o festival permite aproveitar o rol de atrações musicais, com direito a comidas e bebidas variadas. No cardápio de opções gastronômicas estarão disponíveis delícias de morango e chocolate, churros recheados, churrasco, hambúrguer, hot dog, pernil, pastel, crepe, coxinha, acarajé, porções, doces mineiros e muito mais. Há ainda as bebidas, com alternativas que vão de cervejas, chopes e drinks a sucos e milk shakes.

A estrutura do evento conta ainda com espaço kids – além dos brinquedos do próprio parque – e os pets são bem-vindos. Já a música ficará sob responsabilidade de atrações que subirão ao palco ao longo dos dias.

Depois do Ipiranguinha, estão no roteiro do Festival do Morango, Churros e Chocolate os parques Pignatari (24 e 25 de agosto), Celso Daniel (31 de agosto e 1º de setembro) e Central (7 e 8 de setembro) – este último com roteiro especial inspirado no concerto Live Aid.

Programação:

17/8 (sábado):

12h – Banda @acessorock

15h – Especial Cássia Eller (Natália Corte)

18h30 – Banda @rollsrock

18/8 (domingo):

12h – Especial Raul Seixas @bandaecologiaoficial

15h – Banda @bandathelords

18h30 – Gloria U2 Cover @u2covergloria

Serviço:

Festival do Morango, Churros e Chocolate

Dias 17 e 18 de agosto de 2024

Local: Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha)

Horário: das 11h às 21h

Endereço: Rua Sete de Setembro, Vila Alzira, Santo André

Entrada gratuita