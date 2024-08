Festival do Chocolate promove ações de adoção de animais e conscientização ambiental

Neste sábado (17), a Arena Criativa do Festival do Chocolate será palco de uma série de atividades que buscam promover a conscientização ambiental e o cuidado com os animais. O evento, que ocorrerá das 12h30 às 14h30, oferecerá uma feira de adoção de cães e gatos, a troca de garrafas plásticas por ração e vacinação antirrábica gratuita para os pets.

A iniciativa de trocar garrafas por ração faz parte dos esforços do festival para incentivar a coleta seletiva e a reciclagem, ações que contribuem significativamente para a sustentabilidade ambiental. Os participantes poderão levar suas garrafas plásticas e, a cada 1 kg entregue, receberão 1 kg de ração para cães ou gatos. Para fins de troca, é considerado que um quilo de garrafas PET equivale a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml. Essa ação não só auxilia na redução do lixo plástico, mas também apoia o cuidado com os animais, incentivando a comunidade a participar ativamente de práticas sustentáveis.

Além disso, o festival contará com uma feira de adoção de animais, que visa encontrar lares responsáveis e amorosos para cães e gatos resgatados. Os interessados em adotar um pet precisam ter mais de 18 anos e apresentar documentos de identidade e comprovante de residência. Para garantir que os animais sejam adotados por famílias capazes de prover cuidados adequados, os candidatos passarão por uma avaliação dos doadores, que analisarão o perfil dos adotantes. Este procedimento é fundamental para assegurar que os animais não retornem às ruas e possam ter uma vida longa e saudável em seus novos lares.

Outra importante atividade do evento será a vacinação antirrábica. A raiva é uma doença viral que pode ser transmitida para humanos através da mordida de um animal infectado, e sem tratamento adequado, pode ser fatal. A imunização dos animais de estimação é uma medida preventiva essencial para manter a saúde pública e evitar surtos da doença. Com a vacinação gratuita, o festival busca garantir a segurança tanto dos animais quanto da população, promovendo a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.