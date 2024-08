Festival do Chocolate de Ribeirão Pires recebe mais de 250 alunos de dança no terceiro fim de semana

O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, um dos maiores eventos culturais do Estado, vai receber mais de 250 alunos de dança no terceiro fim de semana de atividades. Entre os dias 17 e 18 de agosto, a Arena Criativa será palco de apresentações que irão desde performances de dança clássica até estilos mais contemporâneos, promovendo artistas locais e valorizando a cultura da cidade.

As apresentações, que ocorrerão ao longo de sábado e domingo, contarão com a participação de diversos estúdios e academias de dança da cidade, além de projetos sociais que utilizam a arte como forma de inclusão e desenvolvimento. O evento é uma oportunidade única para os alunos mostrarem o talento e o resultado de seu trabalho ao longo do ano.

A programação do sábado (17) começa às 14h com as alunas do Colégio Clarassoti, que abrirão o evento com uma breve performance. Em seguida, o Studio K-fitness Dance trará ao palco mais de 50 alunas para uma apresentação. Ao longo do dia, o público poderá apreciar o talento de jovens artistas de diferentes instituições, como o Dominium Studio de Dança, o Centro Educacional de Artes Isadora Duncan e o Núcleo de Dança Karen Kihara. As apresentações de sábado encerram às 18h.

No domingo (18), o evento começa mais cedo, às 13h, com uma sessão de contação de histórias, seguida pelas apresentações de dança. O destaque do dia fica por conta da Escola de Dança Oficina do Corpo, Cia de Danças Quarta Divisão e o Colégio TOTH, que juntos trarão mais de 100 alunas ao palco, fechando a programação do fim de semana com chave de ouro.

O 15º Festival do Chocolate acontece até este domingo, dia 18, no Complexo Ayrton Senna – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro.

Confira o cronograma deste fim de semana

17/08 – Sábado:

14h – Colégio Clarassoti

14h20 – Studio K-fitness Dance

15h – Dominium Studio de Dança

16h – Centro Educacional de artes Isadora Duncan

17h – Nanda Salima Arte e Terapia Group

17h30 – Studio de dança Kika Bibiano

18h – Núcleo de dança Karen Kihara

18/08 – Domingo:

14h – Do is fit

15h – Projeto Dança Livre Rosani Martins/ Instituto Dias Melhores/ ATB Tornar a Brotar

16h – Apraespi

16h – EMARP

17h – Studio Art Gr

18h até 19h30- Escola de Dança Oficina do Corpo/Cia de Danças Quarta divisão/ Colégio TOTH