Festival do Chocolate de Ribeirão Pires promove talentos locais em apresentações de danças neste sábado (10)

O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires será palco para apresentações de danças de escolas e academias locais, proporcionando espaço e incentivo aos artistas da região. As atividades começarão neste sábado (10), no Complexo Ayrton Senna, e integram a programação diversificada do Festival, que acontece até o dia 18 de agosto, oferecendo shows musicais, atrações infantis, gastronomia e lazer para toda a família.

As atividades terão início às 15h, com uma apresentação do Colégio Clarassoti, seguida, às 15h20, pelo espetáculo do Studio K-Fitness Dance. Às 16h, será a vez dos dançarinos do Ribeirão Pires Futebol Clube mostrarem suas habilidades, trazendo uma performance artística única.

Encerrando a programação, às 18h, o Studio Romy Rojas e o Pas Espaço de Artes Corporais apresentarão um espetáculo conjunto, prometendo uma experiência emocionante e repleta de talento.

Além das apresentações de dança, o Festival oferece uma programação rica e diversificada. Shows musicais, artistas locais, atrações infantis e uma variedade de opções gastronômicas e de lazer garantem entretenimento para toda a família.

Confira a programação das danças – Arena Criativa:

15h – Dança com o Colégio Clarassoti

15h20 – Dança com Studio K-Fitness Dance

16h – Dança com o Ribeirão Pires Futebol Clube

18h – Dança com o Studio Romy Rojas e Pas Espaço de Artes Corporais