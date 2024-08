Festival do Chocolate de Ribeirão Pires promove oficina de Panqueca Americana

Neste sábado (17), o 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires realizará oficinas de panquecas americanas para crianças, conduzidas por Lucas, finalista do MasterChef Júnior 2022. As atividades começam às 14h30 no Complexo Ayrton Senna e prometem uma tarde repleta de diversão e aprendizado gastronômico.

A oficina tem como objetivo introduzir as crianças ao mundo da culinária de maneira descontraída, permitindo que aprendam sobre ingredientes e técnicas culinárias enquanto se divertem. O sucesso das oficinas na última edição e no último fim de semana destacou a popularidade dessa atividade, que reúne crianças entre 3 e 12 anos para uma experiência prática e educativa.

Lucas, o jovem chef que conquistou o público com seu talento e carisma no MasterChef Júnior, traz uma bagagem rica em experiências gastronômicas. Ele credita à sua avó o amor pela cozinha, com lembranças carinhosas das primeiras receitas que aprendeu em sua companhia. Embora a confeitaria seja seu ponto forte, Lucas também se destaca em outras áreas da culinária, habilidades que o levaram a conquistar a segunda posição na competição de 2022.

As inscrições para a oficina de panqueca americana estão abertas e podem ser feitas através do link https://bit.ly/OficinaKids17agosto. O evento promete não apenas diversão, mas também o desenvolvimento de habilidades culinárias em um ambiente seguro e acolhedor.