Festival do Chocolate de Ribeirão Pires celebra a sustentabilidade

O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires trouxe novidades que encantaram e educaram os visitantes: um espaço totalmente dedicado ao desenvolvimento sustentável. Realizado entre os dias 2 e 18 de agosto, o evento promoveu conjunto de atividades voltadas à conscientização ambiental no espaço ODS, localizado no saguão do Teatro Euclides Menato, dentro do Complexo Ayrton Senna.

Com o objetivo de despertar a consciência ambiental em crianças e adultos, o espaço ODS ofereceu projetos, exposições e brincadeiras interativas que abordam temas como a preservação das abelhas, o combate ao aquecimento global e a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O espaço ODS, localizado no saguão do Teatro Euclides Menato, tornou-se um ponto de convergência para os interessados em aprender mais sobre o meio ambiente e as práticas sustentáveis. Um dos principais objetivos era apresentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que incluem metas globais como erradicação da pobreza, combate às mudanças climáticas e proteção da vida terrestre e marinha. Essas metas foram destacadas em exposições que mostram como cada um de nós pode contribuir para um mundo mais sustentável.

Entre as iniciativas mais destacadas estava o projeto “Abelhas da Mata”, uma iniciativa local que tem como foco a proteção das abelhas nativas e sem ferrão, essenciais para a polinização e manutenção da biodiversidade. O projeto foi apresentado aos visitantes, que puderam entender melhor a importância das abelhas para o ecossistema, além de conhecer as colmeias instaladas pela Estância para proteger essas espécies.

O pequeno João Victor, de 9 anos, aprovou o local: “Eu gostei muito! Aprendi um monte de coisas legais sobre as abelhas e como elas ajudam o meio ambiente. Eu não sabia que tinha abelhas sem ferrão e que eram tão importantes para a natureza. Acho que todo mundo deveria vir para aprender mais sobre como proteger a natureza e ajudar a salvar o mundo.”

O espaço também abordou o aquecimento global, com atividades que simulavam os impactos das mudanças climáticas no planeta. Essas atividades foram desenvolvidas para sensibilizar principalmente os mais jovens sobre a importância de atitudes que podem minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas, como o consumo consciente e a redução do desperdício.

Outra atração que cativou os pequenos foi a “Árvore da Vida”, um espaço onde as crianças puderam escrever e pendurar mensagens de esperança e comprometimento com o futuro. A atividade incentivou a reflexão sobre a importância de cuidar do planeta para garantir um mundo melhor para as próximas gerações.

O Festival também incorporou a tecnologia para promover o aprendizado. Jogos educativos no computador foram disponibilizados para as crianças, abordando temas como reciclagem, consumo consciente e a proteção dos recursos naturais. Além disso, uma Lousa Interativa, que em breve será implementada nas escolas municipais, foi apresentada no espaço ODS, permitindo que pais e alunos explorassem novas formas de aprendizado digital.

“Foi muito gratificante trabalhar a Sustentabilidade atrelada aos ODS da ONU no Festival do Chocolate. No Espaço Sustentável, através de atividades lúdicas, passamos a mensagem sobre sustentabilidade, ambiental, social e econômica”, explicou o secretário de Assuntos Estratégicos e Modernização, Clayton Francisco.

A Biblioteca Digital da cidade também teve uma prévia no evento, oferecendo aos munícipes a oportunidade de acessar uma vasta gama de livros e materiais de estudo de forma online e gratuita. Este novo recurso é parte do compromisso de Ribeirão Pires em promover a educação e a cultura de maneira acessível e sustentável.

Para os amantes da natureza, um terrário foi montado no espaço, proporcionando uma experiência de observação direta de um ecossistema em miniatura. As crianças e seus pais puderam ver de perto como plantas, insetos e outros pequenos organismos interagem e dependem uns dos outros para sobreviver, uma lição prática sobre a importância de cada ser vivo na manutenção do equilíbrio ambiental.