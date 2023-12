Festival do Cambuci será atração do Natal Mágico de Ribeirão Pires neste domingo

O Natal Mágico de Ribeirão Pires reunirá programação encantada e repleta de atrações para toda a família, entre elas, o 7º Festival do Cambuci, que trará, neste domingo (10), das 13h às 19h, o melhor da gastronomia artesanal ao Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro). Com cerca de oito expositores confirmados, o evento promoverá, ainda, degustação e venda de receitas derivadas do fruto local, como sorvetes, sucos, geleias, licores e cachaça.

Além do Festival do Cambuci, a programação de domingo no Paço contará com casinha do Papai Noel e apresentações de teatro e dança da Associação Ribeirãopirense de Integração Social (Aris) e da EMARP – Escola Municipal de Artes, com o espetáculo Brasilidades. A programação musical ficará por conta da Orquestra de Violeiros do CRI – Centro de Referência ao Idoso, DJ, e do Combo Jazz da EMARP.

Programação Natal Iluminado:

Sexta, 8 de dezembro

19h – Acender das Luzes do Natal Mágico – Paço Municipal e Rua Felipe Sabbag

19h – Espetáculo mágico com Ossamá Sato

19h10 – Coral dos alunos das Escolas da Rede Municipal e EMARP

19h30 – Grande desfile natalino Com Papai Noel e personagens – Saída: Rua Felipe Sabbag

20h – Presépio vivo da EMARP

Sábado, 9 de dezembro

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

Das 18h às 20h – Casinha do Papai Noel

18h – Desfile Jeep Clube com Papai Noel – _Saída: Paço Municipal

18h30 – Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP – Paço Municipal

20h30 – Banda Sinfônica da EMARP com “Trilhas consagradas do cinema”

com Papai Noel no Paço Municipal

Domingo, 10 de dezembro

Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

13h – Apresentação DJ

14h – Violeiros do CRI

15h – Apresentações do ARIS (Dança, Música e teatro)

17h – Jazz Combo da EMARP

Das 18h às 20h – Casinha do Papai Noel

19h – Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP