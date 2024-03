Festival Dias de Sol leva cultura, esporte e música para as areias da Praia de Copacabana

O festival Dias de Sol, em sua segunda edição, promete mais uma vez movimentar a Praia de Copacabana, entre os dias 15 e 24 de março, com muitas atividades gratuitas e experiências nas áreas de cultura, música, esporte e bem-estar. O evento tem cenografia inspirada nos beach clubs de Ibiza e do Caribe, visando estimular os participantes a se conectarem com a praia por meio de uma intensa programação ao ar livre.

“Rio de Janeiro, praia e Dias de sol são sinônimo de alegria para o carioca. E o Hilton Rio de Janeiro Copacabana tem orgulho de participar e contribuir com o festival que une as atividades que representam a cultura local para que moradores e turistas possam comemorar gratuitamente os 459 anos da Cidade Maravilhosa”, celebra o gerente de Área do Hilton no Brasil, Cedric Nubul.

Quem quiser participar do festival poderá se inscrever e ter acesso gratuito a aulas de yoga, altinha, power dance, sessões de massagem (shiatsu e massoterapia), exposição cultural e shows musicais, de sexta a domingo. As aulas são oferecidas mediante agendamento, com inscrições no local todos os dias.

Logo na entrada, o espaço conta com uma exposição totalmente “instagramável” do Almanaque Carioquice. A curadoria mostra o verdadeiro estilo do carioca, e um Rio de Janeiro diferente do que se vê nos cartões postais. A instalação é composta por 12 painéis cheios de alegria, com dicas e curiosidades da Cidade Maravilhosa.

Também serão disponibilizados ao público, diariamente, kits com cadeiras e barracas de praia, bolas, frescobol, frisbee e outros jogos para que o público possa curtir intensamente o verão carioca.

Os shows musicais acontecem no pôr do sol, das 17h às 19h. Na programação, estão Samba do Xoxó (com muito samba), Trio Manso (com clássicos do Jazz), Eu Sou o Samba (contando a história do samba), Quarteto Sumaré (reunindo sonoridades das Rodas de Choro das periferias e dos subúrbios cariocas), Sarau da Lapa (com roda de samba) e Seu Quixote (encerrando o evento com o melhor do Forró).

Dias de Sol é idealizado pela Sagre Agência de Projetos Incentivados, com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Hilton Rio de Janeiro Copacabana. O evento ainda conta com o apoio de Araujo Abreu, Insight Comunicação e Primavida.

Consulte a programação completa:

Site: www܂diasdesol܂com܂br

Instagram: @festivaldiasdesol

Serviço:

Festival Dias de Sol

Data: 15 a 24 de março de 2024

Segunda à quinta: 07h às 17h

Sexta, sábado e domingo: 07h às 19h

Local: Praia de Copacabana – entre os Postos 1 e 2 – Próximo ao Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Entrada franca