Festival Diadema Rock agita a Praça da Moça em Diadema

A Prefeitura de Diadema convida todos os rockeiros , emos, amantes e aspirantes do gênero rock e todas as suas vertentes para participarem do Diadema Rock, festival de música que celebra o Dia Mundial do Rock e será realizado, na Praça da Moça. Nos dias 13, 14 e 15 de junho, a partir das 17h, todos terão acesso à muita música, com artistas locais e de projeção nacional, comida e diversão para toda a família.

A abertura do festival, na quinta-feira, dia 13 de junho, ficará por conta do grupo Fresno, que dominou as rádios nacionais entre os anos 1990 e 2000; Colina, banda da cena musical underground do Grande ABCD, e Vital Brazil, um trio descontraído e jovem, que vai apresentar seus projetos que transitam entre os gêneros pop e rock.

No segundo dia de festa, na sexta-feira, 14 de junho, a banda afrodescendente “Black Pantera”, o grupo local “Amorfo” e o conjunto “Hubic” darão o tom para continuar animando o público e todos os amantes do rock.

Para fechar a programação cultural, no dia 15 de junho, os cantores Arnaldo Antunes e Quedma – que fará um tributo à Rita Lee – e as bandas “Dr Drunk” e “Power Supply” convidarão todos para continuar agitando, cantando e dançando.

Comidas e bebidas estão garantidas com a presença dos empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O público também pode colaborar com o Fundo Social de Solidariedade doando alimentos não perecíveis.

Programação

13/06 – Quinta-feira – a partir das 17 horas

Vital Brazil

Colina

Fresno

14/06 – Sexta – feira – a partir das 17 horas

Hubic

Amorfo

Black Pantera

15/06 – Sábado – a partir das 17 horas

Quedma – Tributo à Rita Lee

Power Supply

Dr. Drunk

Arnaldo Antunes

Serviço:

Diadema Rock

De 13 a 15 de junho, a partir das 17 horas

Praça da Moça