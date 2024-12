Festival Desejando: Seu Desejo e grandes nomes do forró prometem agitar Petrolina neste sábado (7)

A cidade de Petrolina será palco de uma grande festa neste sábado (7), quando o Festival Desejando, promovido pela banda Seu Desejo, toma conta do Pátio de Eventos. O evento promete agitar a noite com muito forró e emoção, reunindo grandes nomes da música nordestina para uma noite inesquecível.

Além da Seu Desejo, anfitriões da festa, o público poderá curtir shows da renomada Banda Calcinha Preta, um dos maiores nomes do forró nacional, e das talentosas Mari & Raiane, que também trarão o melhor do ritmo.

Os shows serão realizados no Pátio de Eventos, um dos espaços mais tradicionais de Petrolina, garantindo infraestrutura e conforto para os milhares de fãs que são esperados para a noite de muita música e celebração.

Formada por Yara Tchê e Alessandro Costa, a banda Seu Desejo é conhecida pelo seu estilo envolvente, que conquistou o coração dos fãs e acumula mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Além do repertório repleto de sucessos como “Cama de Solteiro”, “Outro Patamar” e a recente “Beijos, Blues e Poesia”, que já ultrapassa 13 milhões de streams no Spotify, o Festival Desejando mostrou a força do forró romântico. A interação entre os artistas e o público é um dos destaques das noites, criando uma atmosfera inesquecível e fortalecendo o vínculo com os “desejeiros”, como são chamados os fãs da banda.