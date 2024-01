Festival de Violeiros de Mauá será neste domingo (21/01) no Teatro Municipal

A entrada será gratuita para os apreciadores da legítima música raiz que participarem do Festival de Violeiros de Mauá, o FEVIMA, que será realizado no próximo domingo (21/01), no Teatro Municipal, entre às 15h e 18h.

O tradicional evento mauaense reunirá Adriana Farias, Pedro Avanço, Duo Rangel e Marinho Viola e Marinho. A apresentação da Orquestra de Violeiros de Mauá, Orquestra de Viola Caipira de Santo André, Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo do Campo e Oficina Cultural de Viola Caipira de Mauá terá regência de Leandro Abreu.

Durante o evento, será feita uma homenagem ao fundador da Orquestra de Violeiros de Mauá, o saudoso João Aletto, por todo legado e contribuição à cultura da cidade.

Serviço:

Teatro Municipal de Mauá: rua Gabriel Marques, 353, na Vila Noêmia.