Festival de viagens em Itupeva antecipa promoções com destinos nacionais e internacionais

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa do 1º Festival de Viagens Multimarcas, evento que deve movimentar de R$ 25 a 30 milhões em vendas de pacotes de viagens com descontos de até 50% para destinos nacionais e internacionais. As vantagens são válidas presencialmente nos dias 13, 14 e 15, no Centro de Convenções do Parque Aquático Wet´’n Wild, em Itupeva, com entrada gratuita.

Quatro grandes operadoras turísticas, Abreu, Azul Viagens, Cativa e PromoViagens, além de 200 agentes de viagens, confirmaram participação no evento, com foco no consumidor final, especialmente os da capital e das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba, mercado de dois milhões de potenciais compradores de viagens a lazer. São diárias de hotéis, resorts, cruzeiros marítimos e passagens aéreas que atendem o mercado doméstico e internacional.

Itupeva é um dos municípios que compõe o Distrito Turístico Serra Azul, ao lado de Vinhedo, Jundiaí e Louveira. Juntos, os quatro municípios recebem mais de 10 milhões de visitantes por ano, além de se consolidarem como o maior polo emissor de turistas do Estado. Criado em 2021, o distrito oferece um complexo de parques temáticos e centros de compras, nas proximidades do parque aquático.

“O festival é uma grande oportunidade para que as empresas e profissionais do setor se apresentem aos consumidores e façam bons negócios. São Paulo tem excelentes destinos com vocação cultural, gastronômica, religiosa, entre outras”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. A Secretaria participa com um estande, oferece capacitação e degustação do tradicional sanduíche de mortadela. Também promove estâncias e municípios turísticos; além de regiões como o Circuito das Frutas e parceiros.

A abertura oficial do Festival acontece no Centro de Convenções White Pavilion, dia 13, às 10 horas, com a presença de representantes da Secretaria. Ao meio-dia, será realizado o corte da fita e o evento será aberto ao público. Para participar, é preciso preencher o cadastro no site: Festival de Viagens – 2024. Com um público estimado em 20 mil visitantes, o evento foi idealizado por Michael Barkoczy, ex-diretor da CVC e ex-presidente da Flytour Viagens.