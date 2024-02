Festival de Verão do Paellas Pepe, tem menu completo por 85 reais

Para começar o ano com novidades, o Paellas Pepe apresenta o Festival de Verão, promoção em que oferece um jantar com menu completo com entrada, prato principal e sobremesa por apenas 85 reais. Com mais de 20 anos de história e tradição, o restaurante com foco em gastronomia espanhola é um dos principais e mais reconhecidos de São Paulo.

São diversas opções disponíveis em todas as etapas do menu. Para iniciar o jantar e viver uma verdadeira imersão na gastronomia espanhola, o restaurante disponibiliza três opções de entrada: Trio de Tapas com Gambas al Ajo y Aceite, Ostras a la Vinagreta e Ensalada de Bacalao.

Para os pratos principais, as famosas paellas não poderiam ficar de fora. Entre as opções estão a tradicional e valenciana Paella del Pepe ou a Paella de la Huerta, versão vegetariana da Paella com legumes e especiarias, ambas podem ser apreciadas à vontade pelo cliente.

Para os fãs de gastronomia espanhola que não abrem mão das massas, o Espaguete al Mare é um dos pratos principais mais pedidos da casa. A massa é perfeitamente cozida e envolta em um molho rústico de tomates frescos, repleta de frutos do mar selecionados, e o tempero especial do restaurante.

Após uma refeição completa, é a hora de aproveitar a sobremesa e o Paellas Pepe preparou duas opções especiais. A primeira é a Copa de Frutas da Estação, com calda de vinho branco e especiarias. Para aqueles que procuram algo mais refrescante, o sorvete de creme com farofa crocante de chocolate e calda de frutas vermelhas é uma escolha irresistível.

O Festival de Verão pode ser aproveitado de domingo a sexta-feira até o dia 3 de março, as reservas podem ser feitas no site oficial do Paellas Pepe ou no telefone (11) 3798-7616.