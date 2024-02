Festival de Verão com folia de carnaval agitam o Parque da Água Branca

Preparem as fantasias, as serpentinas, o glitter ecológico e muita diversão…Vem aí o Festival de Verão com Folia de Carnaval que prometem agitar os foliões e as famílias que passarem pelo Parque da Água Branca, nos dias 10 a 13 de fevereiro, das 10h às 19h.

A Folia de Carnaval promete entreter os foliões e o público com atrações musicais escolhidas a dedo para relembrar clássicos que foram grandes fenômenos. O repertório dos músicos mesclará sucessos embalados por marchinhas de carnavais. Além de releituras em ritmos carnavalescos, como o frevo, axé e, claro, o samba.

Festival de Verão e do Torresmo

Outra atração que vai agitar o público será o Festival de Verão e o Festival do Torresmo que vai acontecer simultaneamente com a Folia de Carnaval.

Pode ir com fome, que vai rolar nos pavilhões muitas opções de quitutes: lanches diversos, milho, pastel, cachorro quente, lanche de costela, arroz carreteiro, batata rústica, torresmo de rolo, galinhada, pernil, paella caipira.

Aos apaixonados por doces, preparem-se terá opções de sorvetes, açaí, morango no espeto, merengue, bolos, entre outras iguarias.

Também haverá a tradicional feira de artesanato com muitos expositores mostrando bonecos confeccionados com crochê, chocolates artesanais, queijos, licores e geleias, aromaterapia, bijuterias, entre outras. Para às crianças haverá atrações como bloquinho infantil, pescaria, brincadeiras, entre outras atividades.

SERVIÇO

Festival de Verão com Folia de Carnaval e Festival do Torresmo no Parque Água Branca

Recomendado: Todas as idades

Quando: 10/02 a 13/02

Horários: das 10h às 19h

Preços: Gratuito

Parque da Água Branca

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca – São Paulo