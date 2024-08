Festival de teatro, Vamos que Venimos Brasil, tem apoio do Singular

Neste ano, o Teatro Singular completa 35 anos e, durante a sua existência, o grupo também se aprofundou em pesquisas, já que a composição de um espetáculo vai muito além de ensaiar e decorar textos. Os alunos-atores são incentivados a investigar a temática, debater e refletir sobre os assuntos, reforçando ainda mais a argumentação na fala e na escrita.

Por incentivar o protagonismo jovem por meio do teatro, o Colégio Singular – com unidades localizadas no Grande ABC – é um dos patrocinadores do 6º Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil, versão brasileira do festival criado na Argentina.

O evento acontecerá na cidade de Santo André na penúltima semana de novembro e as inscrições são gratuitas e ficarão disponíveis até 1º de setembro no portal: www.vqvbrasil.com.

Podem participar do festival artistas de todo o Brasil, com idade entre 13 e 19 anos, solo ou em coletivos, que estejam vinculados a escolas regulares, a oficinas, a pequenos cursos ou até provenientes de grupos e processos independentes de teatro jovem.

Na programação do festival estão oficinas ministradas por grandes profissionais do setor cultural e mestres das artes cênicas, painéis de conferência, entre outras ações, em parceria com o Sesc Santo André.