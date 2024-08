Festival de Teatro do Campo Limpo (FESTCAL) celebra a arte periférica em sua 14ª edição

O Festival de Teatro do Campo Limpo (FESTCAL) chega à sua 14ª edição, reafirmando seu compromisso com o intercâmbio cultural e a valorização do teatro periférico. Com entrada gratuita, o evento reúne uma programação variada, composta por espetáculos, palestras, debates e atividades artísticas para todas as idades.

Neste ano, o FESTCAL, com curadoria de Naloana Lima, Joka Andrade, Juliano Barone, Kyra Piscitelli, Fernanda Péis e Simone Carvalho, será realizado de 20 de agosto a 14 de setembro. As atividades ocorrerãona Casa de Cultura Campo Limpo, Fábrica de Cultura do Capão Redondo, SESC Campo Limpo e Espaço Cultural CITA, todos localizados na zona sul de São Paulo.

Com apoio do PROAC, a iniciativa destacará momentos de troca de saberes, reflexões e entretenimento. Cada performance reforça o papel do teatro como uma ferramenta de transformação social.

“Em nossa 14ª edição, celebramos o encontro e fortalecimento de artistas, produtores culturais e amantes do teatro, especialmente aqueles das periferias. Convidamos todos a prestigiar o Campo Limpo e sua rica produção cênica, trazendo à luz a autenticidade cultural e a luta histórica do teatro paulista”, comemora Fernanda Péis, produtora executiva do FESTCAL. “Nossa última edição, em 2019, tinha como tema ‘Resistindo para Existir’, e continuamos nessa luta”, acrescenta Graça Péis, coordenadora geral do FESTCAL e da Vila Arte Produções.

Durante a realização do projeto, o público poderá acessar espetáculos teatrais, performances e palestras que abordam temas variados. A programação inclui “Laia e o Voo da Imaginação”, da Cia. Tu Mateixa, um espetáculo de marionetes que valoriza a delicadeza dos pequenos gestos; “Engolindo Mágoas em Doses Homeopáticas”, do grupo Pedra Rubra, que discute as opressões sofridas por mulheres ao longo das décadas com uma abordagem poética e impactante; e “O Sinal Tocou e Ainda Não Cheguei”, do Coro de Teatro, que utiliza a cultura Hip-Hop para explorar os desafios enfrentados por jovens da periferia em seu percurso educacional.

Além disso, o Núcleo Artístico da Mala apresentará “A Mala do Caminhante”, um espetáculo interativo onde bonecos ganham vida para contar histórias encantadoras, enquanto a Cia. Teatro Salada Vinte envolverá os visitantes em uma celebração cultural com “Boi Bumbá – Uma Folia Brasileira”. Outras apresentações incluem “Não Aprendi Dizer Adeus”, de Bárbara Salomé; “O Fabuloso Encontro dos Palhaços Piolin e Benjamim”, da CÍNICA Cia. e Cia. Canta Circo e Teatro; “A Origem dos Tambores”, do grupo Mitos e Contos; “4, 5, 4, 3… Um passo por vez”, do grupo Aflorar Cultura; “Irmãs Coragem”, da Cia. Coxixo; “JOGANDANÇA”, do grupo Via Vento; “A Luta”, do grupo Madeirite Rosa; “Porangas: Onde se Guardam Histórias”, do grupo Negro Sim; e “Choque – Rosa ou com que armas Lutamos”, da companhia Circo di SóLadies|NemSóLadies. Para completar a programação artística, o Maracatu Ouro do Congo fará apresentações vibrantes na abertura e ao longo do FESTCAL.

Além das performances, palestras reflexivas também serão entregues. No dia 22 de agosto, Amauri Falseti e Aglaia Pusch, curadores do Festival Internacional Paideia de Teatro para a Infância e Juventude, discutirão a importância da produção cultural em São Paulo na palestra “Sobre Festivais”. No dia 25 de agosto, Márcio Tito conduzirá a palestra “Crítica Cultural”, explorando o papel da crítica no teatro e nas artes.

“A curadoria do FESTCAL, composta por quatro artistas e produtores, teve o imenso prazer de interagir com diversos coletivos teatrais da Zona Sul de São Paulo”, comenta Juliano Barone, curador e produtor. “As conversas, análises e reflexões sobre cada projeto enviado tornaram-se uma verdadeira aula sobre o fazer teatral e uma demonstração do poder do teatro em nossa cidade”.

Para mais informações sobre a programação e novidades do FESTCAL, acesse: www.festcal.com.br + www.instagram.com/festcal

SERVIÇO

Datas: 20 de agosto a 14 de setembro de 2024

Locais: Casa de Cultura Campo Limpo, Espaço Cultural CITA, Fábrica de Cultura do Capão Redondo e SESC Campo Limpo

Horários: Programação variada ao longo do dia

Entrada: Gratuita

Endereços dos locais de apresentação:

Casa de Cultura Campo Limpo – Dora Nascimento: Rua Aroldo de Azevedo, 100 – Jardim Bom Refúgio, São Paulo – SP

Fábrica de Cultura do Capão Redondo: Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conjunto Habitacional Jardim São Bento, São Paulo – SP

Espaço Cultural CITA: Rua Aroldo de Azevedo, 20 – Jardim Bom Refúgio, São Paulo – SP

SESC Campo Limpo: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120 – Vila Prel, São Paulo – SP

PROGRAMAÇÃO DETALHADA

20 a 23 de agosto:

14h às 18h: Vivência “Diálogos de Produção: modos de produção, gestão e convívios na cena teatral” com o grupo Aflorar no SESC Campo Limpo.

21 de agosto:

11h: Espetáculo “Laia e o Voo da Imaginação” com a Cia. Tu Mateixa no Espaço Cultural CITA.

17h: Espetáculo “Engolindo Mágoas em Doses Homeopáticas” com o grupo Pedra Rubra na Casa de Cultura Campo Limpo.

20h: Espetáculo “O Sinal Tocou e Ainda Não Cheguei” com o Coro de Teatro na Casa de Cultura Campo Limpo.

22 de agosto:

11h: Palestra “Sobre Festivais” com Amauri Falseti e Aglaia Pusch no Espaço Cultural CITA.

19h30: Palestra “Curadoria” com Marcus Verissimo no Espaço Cultural CITA.

23 de agosto:

11h30: Palestra “Economia Criativa” com Suzi Soares no Espaço Cultural CITA.

15h: Espetáculo “A Mala do Caminhante” com o Núcleo Artístico da Mala na Casa de Cultura Campo Limpo.

19h30: Espetáculo “Não Aprendi Dizer Adeus” com Bárbara Salomé no Espaço Cultural CITA.

18h: Palestra “Políticas Públicas” com Fernanda Péis no Espaço Cultural CITA.

24 de agosto:

15h: Palestra “Profissionalização Artística” com Carla Lopes na Casa de Cultura Campo Limpo.

16h30: Espetáculo “Boi Bumbá – Uma Folia Brasileira” com a Cia. Teatro Salada Vinte no Espaço Cultural CITA.

19h30: Espetáculo “O Fabuloso Encontro dos Palhaços Piolin e Benjamim” com o CÍNICA Cia. e Cia. Canta Circo e Teatro na Casa de Cultura Campo Limpo.

25 de agosto:

10h: Palestra “Crítica Cultural” com Márcio Tito no Espaço Cultural CITA.

11h30: Espetáculo “A Origem dos Tambores” com o grupo Mitos e Contos no Espaço Cultural CITA.

15h: Espetáculo “Irmãs Coragem” com a Cia. Coxixo na Casa de Cultura Campo Limpo.

19h30: Espetáculo “4, 5, 4, 3… Um passo por vez” com o grupo Aflorar Cultura no Espaço Cultural CITA.

28 de agosto:

15h: Espetáculo “JOGANDANÇA” com o grupo Via Vento na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

29 de agosto:

11h: Palestra “Internacionalização” com Hernan Halak na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

14h30: Espetáculo “A Luta” com o grupo Madeirite Rosa na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

31 de agosto:

16h: Apresentação do Maracatu Ouro do Congo no Espaço Cultural CITA.

08 de setembro:

16h: Espetáculo “Porangas: Onde se Guardam Histórias” com o grupo Negro Sim no SESC Campo Limpo.

14 de setembro:

16h: Espetáculo “Choque – Rosa ou com que armas Lutamos” com a companhia Circo di SóLadies | NemSóLadies no SESC Campo Limpo.