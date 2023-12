Festival de talentos em Diadema

Em comemoração ao fim de ano e ao aniversário da cidade, Diadema está recebendo muitos convidados para os tradicionais shows na Praça da Moça. Marina Sena, Bruna Viola, Chico César e Pitty são grandes nomes da música brasileira que confirmaram presença, contribuindo com o Natal Solidário da cidade. Mas não é só de artistas de fora que vive o Festival.

Ao longo desses 10 dias, mais de 30 artistas da cidade vão se revezar no palco principal do evento, explorando os mais variados gêneros, de gospel a forró, do rap ao sertanejo, sem esquecer o pop e a música eletrônica.

Cara de Rica

É o caso da cantora e compositora Erikka Rodrigues, que se apresentou no domingo (10). Ela mora no bairro Canhema, mas já esteve nos mais renomados programas da TV e teve música sua até como tema de novela. Quem não se lembra de “Cara de Rica”, que embalava a personagem de Nanda Costa em Império?

“Sempre tive a música sertaneja pulsando nas veias e, ainda pequena, minha família percebeu que eu tinha afinidade pra música quando eu imitava certinho o vibrato de duplas como Chitãozinho e Xororó,” contou ela. “Aí fui cantar na Igreja Mãe dos Pobres e não parei mais.” Erikka ganhou um concurso num shopping e depois foi parar no Programa Raul Gil, onde venceu a disputa de calouros. “Isso levou à gravação do meu primeiro CD e, principalmente depois que minha música estourou na novela e nas rádios, saí por esse Brasilzão fazendo shows.”

Mas para Erikka, mesmo com tudo isso, nada se compara a se apresentar em Diadema. “Tenho muito orgulho da minha cidade, carrego ela sempre no meu coração, mas fazia anos que não cantava aqui. Quando subi no palco, foi como a letra da minha música, eu me senti dominando, mandando na cidade. Cantar pra esse público é declarar meu amor por esta terra e agradeço à Prefeitura pela oportunidade de desfrutar de toda essa estrutura. Isso é valorizar os artistas locais. A minha equipe toda é de Diadema, meu estilista Chesller é daqui, a Regiane, que cuida da minha beleza, é daqui. O povo daqui é um povo muito batalhador e essa é a nossa marca.”

Confira a programação completa do Festival de Natal, que vai até dia 17 – e não deixe de prestigiar os artistas de Diadema, que entram sempre a partir das 16h.