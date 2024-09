Festival de Primavera da Casa de Bruxa celebra o Equinócio com ritual conduzido por Tânia Gori

Com a chegada do Equinócio de Primavera, o hemisfério sul se prepara para celebrar o equilíbrio entre luz e sombra. Na astrologia e no misticismo, esse momento marca o início de um novo ciclo, simbolizando o renascimento da natureza, a renovação das energias e a oportunidade de plantar novas intenções. O Equinócio, celebrado em diversas culturas e tradições, é visto como um portal de renovação espiritual, onde o florescer externo reflete o potencial de crescimento interno.

No próximo dia 22 de setembro de 2024, a Casa de Bruxa em Santo André abrirá suas portas para uma edição especial do Festival de Primavera, que promete reunir amantes da espiritualidade, curiosos e praticantes de diversas tradições. O evento, organizado pela bruxa e escritora Tânia Gori, conhecida por seu trabalho de resgate do sagrado feminino, trará uma programação repleta de atividades místicas e esotéricas.

O ponto alto do festival será a Celebração do Equinócio de Primavera, conduzida por Tânia Gori às 16h. O ritual, que é aberto ao público, tem como objetivo harmonizar as energias pessoais com as energias da nova estação, fortalecendo o espírito e atraindo prosperidade para os próximos meses. O equinócio é tradicionalmente visto como um momento de equilíbrio, e o ritual guiado por Tânia promete proporcionar uma experiência profunda de conexão com as forças da natureza e com o sagrado.

Além do ritual, o festival contará com uma variedade de atividades gratuitas, como atendimentos de oráculos com descontos exclusivos, permitindo que os participantes aproveitem essa oportunidade para consultas místicas e momentos de autoconhecimento. O ambiente será envolto em uma atmosfera acolhedora e mágica, convidando todos a celebrarem a chegada da primavera com espírito renovado.

O evento é gratuito e promete atrair um público diverso, desde aqueles que buscam espiritualidade e autoconhecimento até os que desejam vivenciar uma nova forma de conexão com a natureza e seus ciclos.

Programação:

11h – Roda Xamânica para atrair as bençãos da Primavera com Marcos Reis.

12h – Bate papo – A importância da Lavanda em nossas vidas com Érica Marson

13h – Vivência mágica para Deusa Indunn com May Nunes

14h – Apresentação de Dança do Ventre com Ju Hari Om Safi

14h30 – Apresentação Show de Dança Artística com o Studio Kamra Safi

15h – Vivência de ToK Sen com Eduardo Di Ruzza

16h – Celebração de Equinócio de Primavera com Tânia Gori

Durante todo o dia teremos atendimentos gratuitos da Benção das Bruxas, Reequilíbrio da montanha e atendimentos ambulatoriais.

Serviço:

Data: 22/09/2024

Local: Casa de Bruxa

Endereço: Rua das Figueiras 2146, Santo André – SP

Horário: 11h às 17h