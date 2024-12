Festival de Natal conta com apresentações de corais e sessões de cinema na região do Triângulo SP

A Prefeitura de São Paulo promove uma série de atividades gratuitas na região do Triângulo SP até o dia 30 de dezembro, durante mais uma edição do Festival de Natal. A programação conta com apresentações de corais e sessões de cinema ao ar livre com filmes relacionados ao Natal.

A busca por atividades de lazer nesta época do ano é uma motivação para viagens para outras cidades. Segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), em parceria com a ABAV-SP/Aviesp, 49% das pessoas buscam este tipo de atividade no período natalino.

Confira a programação dos shows que acontecem na Praça Antônio Prado

17/12

18h Coral

20/12

12h Coral

24/12

14h Coral

Veja a programação dos filmes que serão exibidos na Praça do Patriarca:

16/12

19h Um Herói de Brinquedo (1996)

21h O Expresso Polar (2009)

17/12

19h Esqueceram de Mim (1990)

21h Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992)

18/12

19h A Origem dos Guardiões (2012)

21h Era do Gelo

19/12

19h Meu Papai é Noel (1994)

21h Meu Papai é Noel 2 (2002)

20/12

19h Meu Papai é Noel 3 (2006)

21h Milagre na Rua 34 (1994)

21/12

19h Natal em Família (1998)

21h Operação Presente (2011)

22/12

19h Uma Noite Mágica (1998)

21h Um Heroi de Brinquedo 2 (2014)

23/12

19h Uma Segunda Chance Para Amar (2019)

21h O Estranho Mundo de Jack

24/12

19h O Grinch (2000)

21h Era do Gelo

26/12

19h Os Fantasmas de Scrooge (2009)

21h Um Herói de Brinquedo (1996)

27/12

19h O Expresso Polar (2009)

21h Esqueceram de Mim (1990)

28/12

19h Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992)

21h Natal em Família (1998)

29/12

19h A Origem dos Guardiões (2012)

21h A Bela e a Fera: O Natal Encantado (1997)

30/12

19h Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

21h Era do Gelo

Tradicional no calendário de eventos paulistano, o Festival de Natal também conta com as atrações do Natal Radical, que será realizado até 22 de dezembro no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera oferecendo atividades interativas, entre elas, patinação no gelo, pista de hoverboard, simulador com neve, surf machine, parede de alpinismo, mega tirolesa, entre outras.

“O Natal é um momento estratégico para o turismo em todo o mundo, pois fomenta o comércio local e torna a cidade um potencial atrativo turístico para compras e lazer. Estamos atentos a isso e, por isso, resolvemos inovar na edição deste ano oferecendo além da decoração típica, também atividades como esportes de aventura, música e cinema”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rui Alves.