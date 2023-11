Festival de Natal chega no Pátio Metrô São Bento

O mês de dezembro chega para abrir a época das comemorações de fim de ano no Pátio Metrô São Bento! Nesta sexta-feira (1), o local recebe o primeiro dia de atividades do Festival Honk! SP de 2023, que terá apresentações dos grupos Untza Fanfarra, La Bampayera, Pyranha e Pagogeu.

O objetivo do festival é fomentar a arte de rua e a ocupação dos espaços públicos através da linguagem das fanfarras. Os grupos contam com músicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília e Colômbia, que desenvolvem em suas localidades atividades de fomento à música instrumental de rua, que ocorre de forma acústica e sem palcos.

Já no sábado, dia 2 de dezembro, o centro comercial receberá apresentações de artistas que participaram das Eliminatórias da 3ª edição do Concurso de Música de Rua – Toca Aí! — o maior Concurso de Música de Rua do Brasil — que aconteceu em 2023. Os artistas que se apresentarão são Wannie Ramos, Oriana La Venezolana e Mayo Nelson.

Confira a programação completa e um pouco mais sobre cada atração, a seguir;

| Festival Honk! SP de Fanfarras Ativistas

De 01/12 à 03/12, das 16h30 às 19h

16h30: Umtza Fanfarra

17h30: La Bampayera

18h15: Bloco Pyranha

19h: Pagogeu

Umtza Fanfarra (SP): Inspirada nas fanfarras do sudeste europeu, a música da Um Tza Fanfarra (nome dado em referência ao ritmo carinhosamente apelidado de “um tza umtza”), com seu caráter festeiro e de celebração, atravessa qualquer fronteira e envolve o público de qualquer idade ou lugar.

Em formato itinerante e figurino que remete a cultura despojada do povo cigano, o septeto composto por trompete, bombardino, trombone, saxofone alto, requinta, sousafone, zabumba e percussão. A fusão do repertório virtuosístico Balkan com o estilo festeiro e dançante da música judaica e a forte interação da fanfarra que toca e dança perto do público, fazem os pontos mais altos desse show. Conheça mais sobre o grupo em seu perfil do Instagram: @umtzafanfarra.

La Bampayera (Colômbia): La Bampayera é uma agrupação musical colombiana criada há 6 anos. O propósito do grupo é executar música em uma variedade de lugares e contextos, alcançando muitas pessoas, gerando alegria e desempenhando um papel significativo na preservação da música tradicional colombiana. Utilizando o formato de brass band, interpretam gêneros clássicos, como porros, cumbias, puyas, além de jazz, funk, electropop. Confira mais sobre a banda no seu perfil do Instagram: @labampayera.

Bloco Pyranha (SP): O bloco Pyranha foi formado em fevereiro de 2022, para desaguar toda expectativa represada por festividades durante o período de pandemia. Contando com músicos experientes da cena musical e carnavalesca, a banda sempre adotou uma postura de alta maleabilidade para preencher espaços e oportunidades de variadas naturezas. Conheça mais sobre o trabalho do bloco em seu perfil do Instagram: @blocopyranha.

Pagogeu (SP): Pagogeu é um grupo de amigues criado no início de 2019 em São Paulo que resgata, como fanfarra, os grandes sucessos do pagode. Nasceu na rua, próximo ao público, sem divisões, cordas ou palcos. Tem forte apelo popular, tocando músicas de pagode que fizeram sucesso nos anos 90 e 2000, com o diferencial do formato: instrumental com sopros e percussões. Confira mais detalhes sobre o Pagogeu em seu perfil do Instagram: @pagogeu

Serviço:

Data: De 1 de dezembro às 16h30

Local: Pátio Metrô São Bento

Realização: Honk! SP

Apoio: Pátio Metrô São Bento

Valor: Gratuito

| Mostra Toca Aí! de Música de Rua

Dia 02/12, das 13h às 17h

13h: Wannie Ramos

14h30: Oriana La Venezolana

16h: Mayo Nelson