Festival de música da Fundação CASA retorna à capital com apresentações na terça-feira (10)

Um grupo de 70 adolescentes que cumprem medida socioeducativa em oito centros de atendimento da Fundação CASA da capital, Região Metropolitana de São Paulo e Litoral, mostram seus talentos com a música no MusiCASA 2024 nesta terça-feira (10), durante apresentações no Sesc 24 de Maio, na capital paulista.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, comparecerá para prestigiar a desenvoltura dos jovens no palco de um importante espaço público, numa experiência inédita para eles e elas. O festival oferece a chance de expressar emoções e reflexões por meio da música, deixando fluir talento e criatividade.

Os jovens apresentam performances musicais inspiradas no tema “O Mundo ao Avesso”, que convida à reflexão sobre os desafios e contradições do mundo atual. Gêneros como MPB, samba, rap e pop estão entre os estilos escolhidos. O tempo máximo de cada performance é de oito minutos.

Trata-se da terceira de uma série de apresentações que ocorrem desde o final de agosto em unidades do Sesc São Paulo. O MusiCASA 2024 já passou pelo Sesc Santo Amaro, na cidade de São Paulo, e pelo Sesc Sorocaba. Ao todo, participarão cerca de 350 jovens de 45 centros socioeducativos. As próximas apresentações serão nas unidades do Sesc em Araraquara e São José do Rio Preto.