Festival de Inverno e Arraiá na Praça 2024 em Socorro

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Socorro divulgou as atrações que vão compor a programação do Festival Cultural de Inverno e Arraiá na Praça deste ano. O evento acontece de 28 de junho a 14 de julho, com atrações na Praça da Matriz, Centro Cultural, Praça do Fórum e outros pontos da cidade.

O festival contará com uma grande programação musical, incluindo apresentações de artistas locais. Já os shows principais ficam por conta de Negritude Jr., Bicho de Pé, Chimarruts, Emy Maziero e também com Toninho Ferragutti e André Siqueira que apresentam o show “Da Outra Margem”.

Assim como nos anos anteriores, estão de volta os shows de stand-up comedy, com apresentações de Gui Santana e Juliana Fatichi, garantindo boas risadas para o público.

Já as tardes serão voltadas para o público infantil com teatro de rua e brincadeiras. Na Praça da Delegacia acontecerão oficinas de artesanato com tema junino, voltadas para todas as idades, incentivando a participação da comunidade em práticas culturais e educativas.

A programação do Festival de Inverno e Arraiá na Praça com os artistas locais é uma realização da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, e tem o apoio do Instituto Cultura e Arte – ICA, Conselho Municipal de Políticas Culturais – COMUPC, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Socorro.

Confira a programação completa do Festival Cultural e Inverno e Arraia na Praça:

Sexta-feira – 28 de junho

20h – Praça da Matriz – Orquestra de Viola Caipira Morena da Fronteira

22h – Praça da Matriz – Los Trajanos

Sábado – 29 de junho

20h30 – Igreja da Matriz – Vidal Bergara e Ângelo Bonetti

21h30 – Praça da Matriz – Rockstrada

23h – Praça da Matriz – Susy Bastos

Domingo – 30 de junho

16h – Praça da Matriz – Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo

19h30 – Praça da Matriz – Forró da Castanha voz e violão

21h – Praça da Matriz – Walter e Dalila

Sexta-feira – 05 de julho

15h – Campos Salles – Trio Perre

20h – Praça da Matriz – Viola e Cia.

21h30 – Praça da Matriz – Samboêmios

23h – Praça da Matriz – Negritude Jr.

Sábado – 06 de julho

15h – Campos Salles – Samba Jazz Trio

16h – Praça da Matriz – Teatro de Rua "Canta que eu Conto" com a Cia. Teatral Ciranda Mágica

21h – Praça da Matriz – Henrique & Byanca

23h – Praça da Matriz – Bicho de Pé

Domingo – 07 de julho

16h – Praça do Fórum – Teatro de Rua “Canta que eu Conto” com a Cia. Teatral Ciranda Mágica

19h – Clube XV – "Da Outra Margem" com Toninho Ferragutti e André Siqueira

21h – Praça da Matriz – Mariane Reis e Banda

Quarta-feira – 10 de julho

20h – Centro Cultural – Stand-up Comedy com Gui Santana

Quinta-feira – 11 de julho

20h – Centro Cultural – Stand-up Comedy “Tendo Saúde tá bom” com Juliana Fatichi

Sexta-feira – 12 de julho

15h – Campos Salles – Chorando Alto

20h – Praça da Matriz – Grupo de Viola e Catira Terra Batida

21h30 – Praça da Matriz – Maicon Braga Trio

23h – Praça da Matriz – Chimarruts

Sábado – 13 de julho

15h – Campos Salles – Ricardo Luanda e Mantovani Neto duo instrumental

18h – Centro Cultural – "O Gato de Botas e a Roupa Nova do Rei" com a Cia. Teatral Ciranda Mágica

21h – Praça da Matriz – Isa & Thomas

23h – Praça da Matriz – Emy Maziero – com participação do Matheus Berranteiro

Domingo – 14 de julho

18h – Centro Cultural – “O Gato de Botas e a Roupa Nova do Rei” com a Cia. Teatral Ciranda Mágica

19h – Igreja da Matriz – Concerto Sacro – Coral Municipal de Socorro e convidados

20h – Praça da Matriz – Banda Céu de Lamparina de São Luiz do Paraitinga

21h30 – Praça da Matriz – Robson e Diogo

Oficinas de Artesanato com Tema Junino

Ao todo serão 5 oficinas realizadas por período. Sendo dois períodos nos dias 29 e 30 de junho:

Sábado – 29 de junho – 09h30 às 11h e das 14h30 às 16h

Local: Praça da Delegacia

Praça da Delegacia Público: Livre