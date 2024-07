Festival de Inverno em Paranapiacaba termina neste domingo com extensa programação

A 23ª edição do Festival de Inverno em Paranapiacaba, mais tradicional evento da região, termina neste domingo (28) com diversas atrações musicais, teatro, cinema, artes e gastronomia, que prometem lotar as ruas da histórica vila inglesa. As atrações, todas gratuitas e muitas simultâneas, começam às 10h30 e seguem até as 19h.

O festival começa com apresentação do “Espalha Circo Cortejando” na plataforma do Expresso Turístico, às 11h. Neste mesmo horário, a música indiana de Fábio Kideshi dá início à programação especial do Viradouro, com uma ação cultural que tem a proposta de integrar diferentes singularidades, áreas de conhecimento e linguagens artísticas, propondo uma experiência de equilíbrio entre os campos físico, mental, emocional, espiritual e energético.

Também às 11h começam as apresentações de poesia, com Zuba Costa, e a tenda de oráculos da Associação Brasileira de Bruxaria e da Casa de Bruxa, que terá atendimento até as 18h. A programação traz ainda oficinas de aquarela (12h30) e mandala para crianças (16h). As apresentações musicais recomeçam às 13h com Sujeito e Arnaldo Tifu, levando hip hop para a vila.

A programação prossegue com Semente Cristal e sua música new age, às 15h. A banda Pedra Branca apresenta World Music e Música Experimental Brasileira, às 17h. Haverá também apresentação da dança “Encantos Amazônicos”, às 12h, com o grupo cultural Yande TransPará. O documentário “De Paranapiacaba ao Peabiru”, de Ale Oshiro, encerra a programação às 17h.

No palco do Mercado, a programação também começa às 11h com Felipe Dias tocando blues. O samba “Nó na Pedra” sobe no palco na sequência, às 13h, seguido pelo jazz do WP Brass, às 15h. O trio de forró Triangulistas fecha o palco, às 17h. Tem mais jazz no palco da Rua Direita com a banda Invisible Lines 5tet (12h) e Stefano Moliner (18h). A programação deste palco traz também o rock do Decreto sem Lei, às 14h, e de Giant Jellyfish, às 16h.

As atrações itinerantes do último dia de festival são os “Contatos Poéticos” da Cia Patética, às 13h, a intervenção “As Proseadeiras” e a intervenção “O Fundo do Olho do Trabalhador”, com Laís Efstathiadis e Rosa Paiva. Na Biblioteca a contação de história continua, com “Um Rio que desagua Histórias”, às 13h, e “Allunde Alluyá”, às 15h, além da programação no Cine Lyra.

Como chegar – Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será por meio da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP – 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

O valor é o mesmo cobrado no ano passado: R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

É sugerido que os visitantes levem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Programação do último dia do Festival de Inverno em Paranapiacaba:

| 28/7 (Domingo)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Cia. Deu Circo | Espetáculo ‘Espalha Circo Cortejando’

Palco Mercado

11h – Felipe Dias (Blues)

13h – Grupo Nó na Pedra (Samba)

15h – WP Brass (Jazz)

17h – Triangulista (MPB)

Palco Rua Direita

12h – Invisible Lines 5tet (Jazz)

14h – Decreto Sem Lei (Rock)

16h – Giant Jellyfish (Rock)

18h – Stefano Moliner (Jazz)

Viradouro

11h – Fabio Kidesh (Música Clássica Indiana)

11h às 16h – Zuba Costa | Poesia Itinerante

11h às 18h – Tenda de Oraculistas da Associação Brasileira de Bruxaria e Casa de Bruxa: Carlos Karan, Cigana Camila, Lye Sciorilli, Paulo Terapeuta e Zelei Gilioli

11h30 e 13h30 – Oficina ´Mapa Mundí: Aquarelando na Vila mais colorida do Brasil!´, com Cristina Telles

12h – Grupo Cultural Yandê TransPará | Encantos Amazônicos (Dança)

13h – Sujeito & Arnaldo Tifu (Hip Hop)

15h – Semente Cristal (New Age, Chill Out)

16h – Oficina ‘Arte para crianças – Pintura de Mandalas’, com Debora Mussi

17h – Pedra Branca (World Music, Trance, Música Experimental Brasileira)

17h – Ale Oshiro | Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’

Biblioteca

13h – Tricotando Palavras | Contação de Histórias: Um Rio que desagua Histórias

15h – Duo Flor de Alecrim | Contação de Histórias ‘Allunde Alluyá’

Itinerante

13h – Cia. Patética| Intervenção ‘Contatos Poéticos’

15h – Cia. A Hora da História | Intervenção ‘As Proseadeiras’

16h – Laís Efstathiadis e Rosa Paiva | Intervenção ‘O Fundo do Olho do Trabalhador’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Curtas metragens de Jairo Costa | Exibição seguida de bate-papo com diretor

15h – Curta Trilhos do Tempo – Um filme de Diomédio Piskator | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h – Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’, de Ale Oshiro | Exibição seguida de bate-papo com diretor

11h às 18h – ‘O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba’ | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros