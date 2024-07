Festival de Gramado 2024 anuncia seleção com Anna Muylaert e Juliana Rojas

O Festival de Cinema de Gramado anunciou a seleção oficial de sua 52ª edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto na serra gaúcha. Entre os destaques, estão novos filmes de Juliana Rojas e Anna Muylaert.

A primeira apresenta “Cidade; Campo”, que trata de migrações a partir de uma trabalhadora rural que se vê obrigada a se mudar para São Paulo e de um casal que deixa a cidade grande para tomar conta de uma fazenda herdada. A segunda, “O Clube das Mulheres de Negócios”, uma sátira ambientada num mundo em que os papéis de gênero se invertem.

Elas se juntam a Aly Muritiba, Marcos Jorge, Eliane Caffé, Erico Rassi e Dira Paes na competição de longas nacionais, que disputam o tradicional Kikito. Os cineastas apresentam, respectivamente, “Barba Ensopada de Sangue”, “Estômago 2: O Poderoso Chef”, “Filhos do Mangue”, “Oeste Outra Vez” e “Pasárgada”.

Na mostra de longas gaúchos aparecem Cristiane Oliveira, com “Até que a Música Pare”, Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, com “A Tranformação de Canuto”, Bruno Martins e Diego Müller, com “Infinimundo”, Thais Fernandes e Rafael Corrêa, com “Memórias de um Esclerosado”, e Cacá Nazario, com “Um Corpo Só”.

Eles se juntam a “Motel Destino”, longa de Karim Aïnouz exibido no último Festival de Cannes, que abrirá o festival. Também em caráter especial, “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, nova série da HBO, fará a estreia de seu episódio inaugural no evento.

Confira, abaixo, a seleção completa.

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

– ‘Barba Ensopada De Sangue’ (Aly Muritiba)

– ‘Cidade; Campo’ (Juliana Rojas)

– ‘Estômago 2: O Poderoso Chef’ (Marcos Jorge)

– ‘Filhos Do Mangue’ (Eliane Caffé)

– ‘O Clube Das Mulheres De Negócios’ (Anna Muylaert)

– ‘Oeste Outra Vez’ (Erico Rassi)

– ‘Pasárgada’ (Dira Paes)

LONGAS-METRAGENS GAÚCHOS

– ‘Até Que A Música Pare’ (Cristiane Oliveira)

– ‘A Transformação De Canuto’ (Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho)

– ‘Infinimundo’ (Bruno Martins e Diego Müller)

– ‘Memórias De Um Esclerosado’ (Thais Fernandes e Rafael Corrêa)

– ‘Um Corpo Só’ (Cacá Nazario)

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS

– ‘A Um Gole Da Eternidade’ (Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes)

– ‘Natal’ (Alan Orlando)

– ‘Pastrana’ (Melissa Brogni e Gabriel Motta)

– ‘Cassino’ (Gianluca Cozza)

– ‘Zagêro’ (Victor Di Marco e Márcio Picoli)

– ‘Janeiro’ (Boca Migotto)

– ‘Correnteza’ (Diego Müller e Pablo Müller)

– ‘Não Tem Mar Nessa Cidade’ (Manu Zilveti)

– ‘Chibo’ (Gabriela Poester e Henrique Lahude)

– ‘Flor’ (Joana Bernardes)

– ‘Viagem Para Salvador’ (João Pedro Fiuza)

– ‘Posso Contar Nos Dedos’ (Victória Kaminski)

– ‘Entrega’ (Luiz Azambuja e Pedro Presser)

– ‘Noz Pecã’ (Aline Gutierres)

– ‘Está Tudo Bem’ (Rodrigo Herzog)

– ‘Envergo Mas Não Quebro’ (Tatiana Sager)