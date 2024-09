Festival de Fotografia de Paranapiacaba será realizado no Cine Lyra de 5 a 8 de setembro

A sétima edição do Festival de Fotografia de Paranapiacaba está programada para ocorrer entre os dias 5 e 8 de setembro nas dependências do Cine Lyra, reinaugurado em julho deste ano, em Santo André. Com direção do curador João Kucsár, o evento terá participação de 14 expositores fotográficos, transformando a vila inglesa em um museu a céu aberto.

Neste ano a novidade será a inclusão de 20 projeções audiovisuais em parceria com a Secretaria de Cultura de Santo André. Cinco programas da Casa do Olhar Luiz Sacilotto foram selecionados: 1 – Peixes, Bufalas & Urubus (5 minutos), de Malu Teodoro, de Porto Velho/RO; 2 – Ensaio sobre branquitude (3 minutos) e Ficamos por aqui (27 minutos), de Joana Waldorf, do Rio de Janeiro; 3 – Trenodia para as vítimas do imperativo (20 minutos), de Henrique Vaz, de São Paulo; 4 – O peso da Terra (16 minutos), de Alexandre Silveira, de Campinas; 5 – Janelas (24 minutos), de Alan Oju, de Santo André.

Assim como na edição passada, o evento se destaca com uma programação multicultural, que inclui diversas atividades, entre exposições, lançamentos de livros, mostra de filmes, projeções noturnas, expedições fotográficas, oficinas e palestras.

A programação contempla pessoas de todas as faixas etárias. Jovens interessados em tecnologia poderão aprender técnicas de estúdio fotográfico e câmera escura. Além disso, mais de 20 fotolivros serão lançados no sábado (7), das 16h às 18h.

Reforçando o compromisso pela sustentabilidade, pela quarta vez consecutiva haverá compensação de carbono através do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica.

O Festival de Fotografia trará também fotógrafos consagrados como Julia Germain com “Sala de Aula”, Eustáquio Neves e a reflexão sobre o racismo, Mandy Barker e o “Oceano Alterado”, e Ana Carolina Fernandes com “Os veios abertos da Baía de Guanabara”.

A programação completa pode ser acessada no site https://www.ffparanapiacaba.com.br/, no Facebook (ffparanapiacaba) e no Instagram (@ffparanapiacaba).

Serviço:

Festival de Fotografia de Paranapiacaba 2024

Data: 5 a 8 de setembro de 2024

Local: Cine Lyra

Endereço: Avenida Fox, s/nº- parte baixa

Programação gratuita