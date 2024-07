Festival de Cinema de Gramado realiza eventos em SP e no RJ, nos dias 17 e 18 de julho

Para celebrar a realização de sua 52ª edição, o Festival de Cinema de Gramado realizará dois eventos de lançamento para convidados: em São Paulo no dia 17 de julho e no Rio de Janeiro no dia 18. A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, o curador do festival, Marcos Santuário, e Tatiana Ferreira e Stefano Roldo, diretora e gerente de eventos da Gramadotur receberão a imprensa e profissionais do setor audiovisual para anunciar novidades, apresentar filmes selecionados para duas importantes mostras competitivas e revelar uma das grandes homenageadas deste ano.

Mantendo a tradição de ser o mais antigo festival de cinema ininterrupto do Brasil, Gramado realizará neste ano uma edição histórica que reafirma a força do audiovisual brasileiro e gaúcho. A cidade também anuncia que está pronta para receber turistas. “Gramado fará o primeiro grande evento cultural do Estado após a calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul. Será um momento histórico para o audiovisual gaúcho e brasileiro”, destaca Rosa Helena Volk.

Em São Paulo, que pela primeira vez receberá um evento oficial do Festival de Gramado, serão anunciados os 5 longas-metragens documentais e os 12 curtas-metragens brasileiros em competição. Ambas as mostras serão transmitidas exclusivamente pelo Canal Brasil, com exibição única em sua grade linear. Nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, serão exibidos a partir das 19h três curtas em sequência. Os documentários serão exibidos de 12 a 16 de agosto, às 20h20, com um longa por noite. No dia 17, o Canal Brasil transmite ao vivo a Cerimônia de Premiação, com a entrega dos Kikitos, a partir das 20h45.

A festa no Rio de Janeiro contará com a presença de realizadores, atrizes e atores, além da surpresa de uma grande homenagem que será revelada. O 52º Festival de Cinema de Gramado apresentará, de 10 a 16 de agosto, no Palácio dos Festivais, sete Longas-Metragens Brasileiros (todos inéditos), cinco Longas-Metragens Gaúchos e 16 Curtas-Metragens Gaúchos.

Nesta edição, serão entregues 33 Kikitos e 11 troféus Assembleia Legislativa, além das tradicionais homenagens com os troféus Oscarito (Matheus Nachtergaele), Eduardo Abelin (Jorge Furtado), Kikito de Cristal (Mariëtte Rissenbeek) e Cidade de Gramado (que será anunciado no dia 18). Em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o Festival de Gramado entregará, ainda, três Prêmios O Futuro nos Une e o Troféu Leonardo Machado; o Troféu Sirmar Antunes, em parceria com a Assembleia Legislativa, e o Prêmio Canal Brasil, com um curta brasileiro escolhido por um júri composto por críticos de cinema.