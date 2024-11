Festival de Cinema Chinês agita Museu da Imagem e do Som de Santos

O Museu da Imagem e do Som de Santos (MISS), localizado na Avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias, abre suas portas para o Festival de Cinema Chinês como parte do projeto Pontos MIS. A partir desta segunda-feira, 18 de novembro, até o dia 26 do mesmo mês, o público poderá conferir gratuitamente uma seleção de quatro longas-metragens que destacam a recente produção cinematográfica da China, incluindo dois documentários.

A programação inicia com “Vidas Comuns”, dirigido por Yulin Liu. Este drama oferece uma visão intimista das vidas jovens e adultas na China contemporânea, retratando os desafios e as aspirações enfrentadas nas grandes metrópoles. O filme foi amplamente reconhecido em festivais internacionais, incluindo a Janela para a Ásia no Festival Internacional de Cinema de Busan.

Outro destaque é “De Trem-Bala pela China”, um documentário dirigido por Tan Mengsha que explora a revolução ferroviária do país através da jornada de um escritor americano. O filme captura o impacto dos trens-bala na sociedade chinesa moderna, desde o turismo até as interações cotidianas, ao entrevistar maquinistas e testemunhar mudanças sociais significativas.

No dia 25 de novembro, “Sabores da Vida” será exibido. Este documentário, sob a direção conjunta de Lu Min e outros cineastas, mergulha nas tradições culinárias do sudoeste chinês, explorando como a gastronomia influencia laços familiares e tradições culturais.

Encerrando o festival no dia 26 de novembro está “O Fio da Espada”, uma aventura dramática dirigida por Wei Li. Situado no tumultuado final da dinastia Tang, o filme segue Tian Anye em meio a intrigas palacianas após o usurpador Rei Liang tomar o poder. A narrativa promete ação intensa e descobertas surpreendentes.

As sessões ocorrem sempre às 19h, proporcionando ao público uma oportunidade única de vivenciar as histórias e valores culturais do cinema chinês contemporâneo.