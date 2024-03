Festival de Cerveja no Shopping Metrô Itaquera terá shows gratuitos de Netinho de Paula e Sampa Crew

Divulgação

O primeiro festival de cerveja da Zona Leste de São Paulo desembarca no Shopping Metrô Itaquera com muita cerveja, atrações musicais e comida. Durante os dias 6 e 7 de abril, das 12h às 20h, o público poderá apreciar shows e um circuito gastronômico completo. O evento terá estrutura coberta com mesas e cadeiras, entrada gratuita e será realizado no estacionamento do shopping em uma área de 2.000m².

Para animar o público no dia 6 (sábado) o festival terá a apresentação do cantor Netinho de Paula. O cantor possui mais de 30 anos de carreira musical com diversos sucessos de pagode. Ele também já trabalhou em diversas emissoras de televisão como TV Globo, Record, SBT e RedeTV. A apresentação ocorre às 17h.

No dia 7 (domingo) a principal atração musical fica por conta do Sampa Crew. Grupo musical que tem mais de 20 anos de história com diversas músicas de hip hop, soul, pop e funk. O show começa às 17h com muita diversão para fechar o final de semana com chave de ouro.

Boa cerveja é o que não vai faltar durante os dois dias do festival. As cervejarias artesanais Lueven, Unicorn e Schornstein estarão presentes com seus rótulos para o público desfrutar de uma bebida bem gelada, enquanto aproveitam o evento e as demais apresentações musicais.

O festival também terá apresentação de artistas locais nos dois dias, sempre às 14h. Barracas e Food trucks de alimentação estarão presentes e uma área kids será montada para diversão completa em família.

“Realizar o festival da cerveja no Shopping Metrô Itaquera é a continuação da nossa estratégia deste ano de oferecer eventos mensais e gratuitos para os morados da Zona Leste de São Paulo. Será uma festa com cerveja boa, música de qualidade e um cardápio de comida completo para o público”, afirma Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Serviço:

Festival da Cerveja

Data: 06/04 e 07/04

Horário: Sábado, das 12h às 22h / Domingo, das 12h às 20h

Local: Shopping Metrô Itaquera – estacionamento

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP

Quanto: Entrada gratuita no evento