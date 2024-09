Festival de Artes e Saberes das Águas estreia em São Bernardo com Hamilton de Holanda Trio

Depois de abrir sua primeira edição em Ilhabela com a apresentação de Danilo Caymmi e Claudio Nucci (14/7), seguir para Iporanga com o violonista Fabio Zanon e o flautista Marcelo Barboza (4/8) e levar a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro para Campos do Jordão (31/8) o FASA – Festival de Artes e Saberes das Águas chega em São Bernardo do Campo nos próximos dias 8 e 9 de setembro, domingo e segunda-feira. Com direção artística de Pablo Castellar e patrocínio da Sabesp, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o FASA apresentará, até o final de setembro, espetáculos gratuitos em seis municípios paulistas, com músicos de renome nacional e artistas locais, palestras e visitas guiadas às águas de cada território, além de diversos conteúdos virtuais, celebrando o valor cultural, social e os costumes em torno deste elemento vital.

Uma extensa e variada programação será oferecida nestes dois dias em São Bernardo do Campo, com destaque para a apresentação do trio formado pelo consagrado bandolinista Hamilton de Holanda, no domingo, dia 8, às 17h, no Parque Engenheiro Salvador Arena. Junto aos talentosos Salomão Soares (teclado e moog) e Thiago “Big” Rabello (bateria), Hamilton forma um trio musical que encanta a todos os públicos, com uma sonoridade original e poderosa, explorando novos caminhos musicais sem pudor. Multipremiado improvisador, compositor e bandolinista, Hamilton lidera o trio com seu bandolim de 10 cordas, um instrumento que ele reinventou. Já Salomão Soares traz sofisticação e contemporaneidade com harmonias e improvisações complexas, utilizando teclados e o sintetizador Moog para adicionar texturas únicas. Thiago “Big” Rabello, com sua veia pop, bateria groovada, energia contagiante, precisão rítmica e sua performance dinâmica e versátil, completa o trio.

Com foco na exaltação da importância das águas, o repertório destaca a sua diversidade através de composições autorais (“Saudades do Rio” e “Sábado Azul”), e releituras de canções que consagraram essa temática na música popular brasileira (“Oceano”, do Djavan / “Canto de Iemanjá”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes). Fazem parte ainda do repertório as autorais “Tamanduá”, “Afro Choro”, “Choro Fado”, “Sol e Luz”, “Flying Chicken”e “Deus é amor pra tudo que é fé”, explorando a interseção entre o jazz e a música instrumental brasileira.

Programação do FASA em São Bernardo do Campo

O Festival de Artes e Saberes das Águas se inicia, em São Bernardo do Campo, no domingo, dia 8 de setembro, com uma exposição de fotografias de Nario Barbosa no Parque Engenheiro Salvador Arena, das 14h às 18h. Às 15h, no FASA Reflexões, será apresentada uma palestra-espetáculo com o Coletivo Sankofa, abordando a mitologia Iorubá e apresentando a relação das Yabás com as águas. Nesta atividade lúdica, através de uma palestra ilustrada pela dança, teatro e percussão, o público irá conhecer divindades como Nanã, Iemanjá, Oxum e Iansã, trazendo uma ligação entre a água, a vida e o poder feminino. O Coletivo Sankofa é um grupo independente que atua há sete anos com apresentações artísticas e ações de formação de alunos de regiões de vulnerabilidade social dentro do estado de São Paulo. Através da dança, percussão, coral e teatro, o grupo busca propagar a cultura afro-brasileira, valorizando a nossa cultura ancestral em diálogo com a realidade presente no nosso cotidiano.

Às 16h, no FASA da Casa, o público irá assistir ao show do Bocato Sexteto. Com uma trajetória marcada por colaborações com grandes artistas e um talento inegável no trombone, Bocato se consolidou como um dos principais nomes do jazz no país. Ao longo de sua carreira, Bocato acompanhou lendas da música brasileira como Elis Regina, Rita Lee, Ney Matogrosso, Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção, e também colaborou com músicos internacionais de renome. Sua versatilidade musical o permitiu transitar por diversos estilos, sempre imprimindo sua marca única e inconfundível. A sonoridade vibrante e os improvisos virtuosos de Bocato o tornaram um dos trombonistas mais admirados do Brasil. Sua técnica e sua profunda compreensão da música o destacam como um verdadeiro mestre do instrumento. Seus álbuns, como “Cacique Cantareira”, “Acid Samba” e “Bocato e os Reis do Samba Jazz”, são considerados clássicos do jazz brasileiro e continuam a inspirar novas gerações de músicos.

Como parte de suas ações educacionais, o FASA promove na segunda-feira, às 9h, o Passeio FASA na Aldeia Guarani Guyrapaju, recebendo estudantes de escolas públicas de São Bernardo do Campo, com caminhada na Represa Billings e atividades imersivas na cultura indígena. À tarde, de 16h às 18h, no FASA Aulas Magnas, a violoncelista Vana Bock irá ministrar uma masterclass no Centro Livre de Música, aberta para os alunos da instituição.

Até o fim de setembro, FASA em Nazaré Paulista e Santos

O FASA – Festival de Artes e Saberes das Águas levará, até o final do mês de setembro, uma diversificada programação cultural a mais duas cidades paulistas. No dia 15 de setembro, domingo, a soprano Marília Vargas, a harpista Liuba Klevtsova e a violoncelista Vana Bock apresentarão em Nazaré Paulista um concerto com repertório integralmente formado por obras de mulheres compositoras e que explora a temática das águas. Entre as compositoras brasileiras, obras de Babi de Oliveira, Diva Ponse e Helza Camêu, além das europeias Fanny Mendelssohn, Clara Schumann e Nadia Boulanger. O trio abordará temas comuns entre os continentes como as sereias, o mar, os rios e riachos, e também representações femininas claramente regionais, nas formas de Janaína ou Lorelei.

Com seus rios, mangues e mar, Santos será palco para o encerramento do FASA, com uma programação que acontecerá de 24 a 27 de setembro. O destaque do Festival na cidade é a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, que realizará no dia 26 de setembro, às 20h30, um concerto sob a regência do Maestro Luiz Gustavo Petri, no Teatro Municipal Braz Cubas. No repertório, com inspiração no universo das águas, destacam-se as obras Le Mer, do compositor romântico francês Claude Debussy e O Moldávia, do compositor tcheco Bedřich Smetana. Haverá ainda, uma apresentação do Quarteto de Cordas Martins Fontes, na Concha Acústica da Cidade, no dia 27 de setembro.

Além dos concertos, o “FASA Reflexões” convida artistas, pesquisadores, historiadores, cientistas e personalidades comprometidas com as questões ambientais ligadas à água, programando palestras pensadas para dialogar com a história das águas e as peculiaridades hidrográficas de cada cidade.

Em cada cidade do circuito do projeto é realizado também o FASA da Casa, com a valorização da produção cultural dos territórios visitados, trazendo ao público obras de artistas locais que estabelecem conexões com o universo das águas, seja por meio de apresentações musicais, performances de dança, oficinas artísticas ou exposições de fotos.

O projeto também irá lançar o “FASA Digital”, um espaço para o público de todo o Brasil vivenciar a experiência proposta pelo Festival de forma gratuita através das mídias digitais. Os conteúdos incluem a websérie “Água na Boca”, que antecipa o que será apresentado nos concertos digitais levando os espectadores a um entendimento mais claro sobre as escolhas das obras musicais apresentadas em cada local; a série “O Caminho das Águas” que faz um rico registro audiovisual das riquezas hídricas de cada local e suas relações com a cultura e os costumes sociais de cada território, incluindo imagens exclusivas feitas para trazer toda a diversidade das águas das cidades visitadas; o podcast “Água com História”, que celebra nossa complexa ligação com as águas; e os Concertos Virtuais, todos filmados em alta definição trazendo registros das apresentações musicais.

Por fim, o Festival conta ainda com ações educacionais como o “FASA Aulas Magnas”, que irá oferecer masterclasses nas cidades de São Bernardo do Campo, Nazaré Paulista e Santos, com a participação de músicos convidados do festival e o “FASA na Escola”, uma ação educacional que será realizada em Santos e que terá como objetivo sensibilizar crianças e jovens, estimulando novos caminhos para compreensão da importância e preservação das águas através de ações que estimulem o entendimento do seu valor social e cultural.

SERVIÇO:

FASA – Festival de Artes e Saberes das Águas em São Bernardo do Campo

8/9 e 9/9, domingo e segunda-feira

Entrada franca

Programação

08/09 – Domingo

Local: Parque Engenheiro Salvador Arena

14h às 18h – Exposição de fotografias de Nario Barbosa

15h – FASA Reflexões – Palestra Espetáculo com Coletivo Sankofa

16h – FASA da Casa – Show com Bocato Sexteto

17h – Concertos FASA – Hamilton de Holanda Trio

09/09 – Segunda-feira (atividades voltadas para alunos da rede pública de ensino)

09h – Passeios FASA

Passeio guiado na Aldeia Guarani Guyrapaju, recebendo estudantes de escolas públicas de São Bernardo do Campo, com caminhada na Represa Billings e atividades imersivas na cultura indígena.

16h às 18h – FASA Aulas Magnas – Violoncelo

Local: Centro Livre de Música

Endereço: Praça Marquês de Alegrette, 44 – Vila Gonçalves

Ministrante: Vana Bock