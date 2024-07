Festival de Artes e Saberes das Águas começa neste domingo (14), em Ilhabela

Começa neste domingo (14) o Festival de Artes e Saberes das Águas (FASA), que vai celebrar os valores culturais, sociais e os costumes em torno deste elemento essencial para a vida. A abertura será em Ilhabela e o evento, patrocinado pela Sabesp por meio da Lei de Incentivo à Cultura, se estende até setembro por mais cinco municípios de São Paulo, representantes da diversidade hidrográfica do Estado.

Repleto de ações e atividades que fazem parte das comemorações dos 50 anos da Companhia, o primeiro dia do festival terá como destaque a apresentação de Danilo Caymmi e Claudio Nucci no Teatro de Vermelhos, trazendo as canções praieiras de Dorival Caymmi e músicas da bossa nova e da MPB que celebram as águas. O espetáculo será realizado em parceria com o Festival Vermelhos 2024 – Música e Artes Cênicas.

Em Ilhabela, o FASA contará ainda com a participação de artistas locais, como fotógrafos, músicos e artistas plásticos. A programação gratuita reunirá passeios guiados, exposição de fotografias, pinturas, oficinas, apresentações musicais locais e palestras com pesquisadores, historiadores, cientistas. Instituições ligadas à água participarão de palestras abordando temas como a história das águas e as peculiaridades hidrográficas da cidade.

O festival também passará, com apresentações regionalizadas, pelas cidades de São Bernardo do Campo, Santos, Campos do Jordão, Iporanga e Nazaré Paulista. Terá espetáculos com nomes da música nacional e artistas locais, palestras e visitas guiadas às águas de cada território, de diversos conteúdos virtuais, além de ações educacionais. O objetivo é sensibilizar crianças, estimulando novos caminhos de compreensão da importância da água, seu valor social e cultural não só em sua comunidade, mas em toda a sociedade. Serão oferecidas aulas preparatórias para mais de 60 professores, atingindo cerca de 4.000 alunos do Ensino Fundamental I e II.

Mais informações sobre o festival e a programação estão em https://www.fasa.art.br/