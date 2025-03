Festival da Sardinha em Santos

O Mercado de Peixe de Santos, localizado no litoral paulista, está promovendo o Festival da Sardinha, que se estenderá até este domingo (23). Durante o evento, o quilo do pescado é comercializado a um preço promocional de R$ 11,99. A iniciativa visa estimular o consumo do peixe entre os moradores e visitantes da região.

De acordo com informações da administração municipal, o preço promocional representa uma redução de até 50% em relação ao valor praticado durante o período de defeso, que se encerrou em 28 de fevereiro. Nesse período, o preço da sardinha chegou a atingir R$ 25 por quilo.

O Mercado de Peixe realiza festivais de pescados com descontos regulares, conforme explicou Paulo Sérgio, coordenador do mercado. Segundo ele, uma das principais metas dessas ações é valorizar a rica tradição pesqueira local. “A sardinha é um ícone da culinária santista, reconhecida por ser saborosa, nutritiva e acessível ao público. O festival não apenas destaca a importância da pesca local, mas também impulsiona as vendas e promove o consumo sustentável dos produtos do mar”, afirmou em uma declaração oficial.

O Mercado de Peixe opera de terça a sábado, das 7h às 18h, e aos domingos, das 7h às 15h. Está situado na Avenida Mário Covas Júnior, nº 3.050, no bairro Ponta da Praia. De acordo com dados da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Setur), o mercado recebe cerca de 300 visitantes diariamente e movimenta aproximadamente 10 toneladas de pescado por dia.

Histórico do Mercado do Peixe

Vale ressaltar que a nova instalação do Mercado do Peixe foi inaugurada em julho de 2020, proporcionando uma melhor experiência para os consumidores e comerciantes locais.