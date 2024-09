Festival da Lua Chinês recebeu mais de 200 mil pessoas na 25 de Março no final de semana

No último final de semana, dias 14 e 15 de setembro, São Paulo foi palco da maior celebração cultural chinesa do país, o Festival da Lua Chinês, evento que marcou a sua segunda edição na Rua 25 de Março com o registro oficial do maior dragão brasileiro, com 105,91 metros, pela RankBrasil. Além de promover um ambiente único no centro de São Paulo, com apresentações, oficinas e shows gratuitos para os visitantes, a festividade celebrou os 50 anos de Relações Diplomáticas entre Brasil e China, simbolizando a amizade duradoura entre os países, com a presença de autoridades chinesas e brasileiras.

Divulgação

“Desde a primeira edição, nós mostramos que era possível ter uma 25 de Março diferente, mais familiar. Recebemos pessoas de toda parte do Brasil, que puderam vivenciar um centro histórico revitalizado. Isso graças à mobilização da organização do evento, juntamente com a Univinco, a Subprefeitura da Sé e a Polícia Militar. Os visitantes puderam transitar tranquilamente, com segurança e limpeza. Alguns lojistas ficaram abertos até à noite, celebrando com o festival e atendendo o público que foi atraído pela atividade cultural, e registraram aumento nas vendas. Encerramos este ano com muito sucesso e já planejando o evento de 2025”, comenta Vitor Zhu, vice-presidente da Associação de Caridade China-Brasil, entidade organizadora do Festival da Lua Chinês.

No sábado, 14 de setembro de 2024, o público presenciou um marco na história, quando São Paulo foi oficialmente registrada como a cidade do Brasil que apresentou o maior dragão chinês já visto no país, com 105,91 metros de comprimento. O recorde foi estabelecido durante o Festival da Lua Chinês, realizado pela Associação Geral Jinhua do Brasil em parceria com a Associação de Caridade Brasil-China e a UNIVINCO. Além de encantar pelo tamanho, o dragão surpreendeu o público quando apareceu todo iluminado com luzes de led à noite, coreografia deslumbrante e uma surpresa: fumaça com efeito de fogo durante a encenação.

Além disso, a programação recebeu atrações inéditas, vindas diretamente da China, como o renomado Grupo Zhejiang Wu Opera Troupe. Outro destaque foi a maior dança dos leões do Brasil, com 50 caracterizações também em simbologia aos 50 anos de parceria entre as duas culturas. A dança do leão, na tradição chinesa, representa boa sorte, prosperidade, proteção, coragem e força. Realizada durante festividades, ela afasta maus espíritos e atrai fortuna.

O Festival da Lua Chinês também apresentou atividades culturais como demonstrações de artes marciais, danças folclóricas e apresentações musicais que transportaram os visitantes para o coração da China.

Divulgação

A gastronomia foi outro destaque do evento, com mais de 80 barracas e comidas típicas da China, como o tradicional Bolo da Lua, item clássico durante as celebrações chinesas em setembro, uma tradição milenar.

A decoração temática foi outra grande atração à parte. Ela transformou a Rua 25 de Março em um pedaço da China, com lanternas chinesas e adereços tradicionais, proporcionando um ambiente imersivo e festivo.

“O Festival da Lua Chinês não é somente uma celebração cultural, é um momento de encontro, troca e valorização das diversas culturas presentes no Brasil. E a escolha da Rua 25 de Março, conhecida por sua diversidade e multiculturalismo, destaca a importância de promover a compreensão mútua e a inclusão”, ressalta Zhu.