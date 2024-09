Festival da Lua Chinês acontece no próximo final de semana em São Paulo

No próximo final de semana, dias 14 e 15 de setembro, a capital paulista será palco da maior celebração cultural chinesa do Brasil, o Festival da Lua Chinês, evento que está em sua segunda edição e acontecerá na Rua 25 de Março. Neste ano, além de festejar a cultura com uma série de apresentações gratuitas, o evento celebra os 50 anos de Relações Diplomáticas entre Brasil e China, simbolizando a amizade duradoura entre os países.

A programação no sábado será das 10h às 21h e no domingo das 10h às 17h30, recheada de atrações para o público. A exemplo do ano passado, são esperadas mais de 100 mil pessoas em dois dias de festividades. Dentre as atrações, está uma das apresentações mais esperadas, especialmente pela comunidade: o renomado Grupo Zhejiang Wu Opera Troupe, vindo diretamente de Jinhua, na China, com números exclusivos. Eles já passaram por 51 países e farão estão confirmados no Festival da Lua Chinês para encantarem os visitantes no dia 14, sábado, às 12h30 e às 18h.

Outra novidade será a maior dança dos leões do Brasil, com 50 caracterizações também em simbologia aos 50 anos de parceria entre as culturas. Ela está prevista em diferentes horários no sábado e no domingo: dia 14 a partir das 11h25 e no domingo (15) às 10h35. A dança do leão, na tradição chinesa, representa boa sorte, prosperidade, proteção, coragem e força. Realizada durante festividades, ela afasta maus espíritos e atrai fortuna. Cada leão necessita de dois dançarinos para condução e a dança é acompanhada por música tradicional.

Outra atração que sempre arrasta multidões e será destaque do festival é dança do dragão. Neste ano, a organização do evento promete apresentar a maior já vista no Brasil, com mais de 100 metros de comprimento. Encantando o público, o dragão ficará ainda mais exuberante à noite, quando as luzes de led ficarão em evidência, tornando-se um verdadeiro espetáculo para os visitantes. No sábado, será das 19h30 às 21h e no domingo às 12h30 e às 17h.

Além das performances, o Festival da Lua Chinês oferecerá uma gama de atividades culturais incluindo demonstrações de artes marciais, danças folclóricas e apresentações musicais que prometem transportar os visitantes para o coração da China. Entre os shows, está confirmado o cantor Yudi Tamashiro no sábado (14) às 19h.

A gastronomia também será um destaque do evento, com barracas oferecendo pratos típicos da culinária chinesa, como o tradicional Bolo da Lua, e outras iguarias que fazem parte das celebrações do festival. Os visitantes terão a oportunidade de explorar sabores autênticos, que trazem consigo a tradição e a história do povo chinês.

A decoração temática será outra grande atração à parte. Ela transformará a Rua 25 de Março em um pedaço da China, com lanternas chinesas e adereços tradicionais, proporcionando um ambiente imersivo e festivo.

O Festival da Lua Chinês não é somente uma celebração cultural, é um momento de encontro, troca e valorização das diversas culturas presentes no Brasil. E a escolha da Rua 25 de Março, conhecida por sua diversidade e multiculturalismo, destaca a importância de promover a compreensão mútua e a inclusão.

“A primeira edição do Festival da Lua Chinês aconteceu no ano passado e foi um sucesso, mais de 100 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias de festival, e o público recebeu muito bem a festa na Rua 25 de Março. Neste ano, estamos as novidades na programação deve proporcionar uma experiência cultural ainda maior. Nosso objetivo é que seja um passeio para as famílias no final de semana”, ressalta Vitor Zhu, vice-presidente da Associação de Caridade China-Brasil.

2º Festival da Lua Chinês em São Paulo

GRATUITO – para toda família

Data: 14 e 15 de setembro de 2024

Sábado: das 10h às 21h

Domingo: das 10h às 18h

Local: Rua 25 de março, esquina com a Ladeira Porto Geral – Metrô São Bento, Centro Histórico – São Paulo – SP

Programação e horários:

14 de setembro – sábado

10h – Início do evento

10h30 – Discurso dos organizadores

11h10 – Desfile do Dragão de Jin Hua

11h20 – Desfile do Dragão Brasileiro

11h26 – Desfile do Leão até o palco

11h36 – Desfile do Grupo de Putian de tambores

11h46 – Corte do Bolinho da Lua

12h – Abertura

12h10 às 13h10 – Apresentações diretamente da China para o Brasil: Troupe de Ópera Zhejiang Wu de Jin Hua; Ópera Wu – A Deusa Espalha Flores; Solo de instrumento musical; Troca de Rosto, entre outras atrações

13h20 – Cantor Zharo

13h25 – Concerto de música folclórica chinesa

13h35 – Danças Chinesas

13h45 – Artes Marciais

14h – Dança Contemporânea

14h05 – Dança folclórica

14h10 – Dança Tanghulu

14h15 – Canto com artes marciais

14h20 – Dança folclórica chinesa

14h25 às 14h35 – Cantos individuais

14h40 – Concerto com instrumento musical chinês Hulusi

14h45 – Dança contemporânea

14h50 – Recitação de poema

15h05 – Dança folclórica

15h10 – Canto chinês

15h15 – Solo de violino

15h20 – Dança chinesa

15h25 – Ginástica chinesa juvenil

15h30 – Danças chinesas

15h40 – Cantos chineses

16h10 – Solo de instrumento tradicional chinês

16h15 – Desfile de Qipao

16h20 – Apresentação de Taichi

16h25 – Dança chinesa

16h30 – Canto chinês

16h35 – Dança folclórica chinesa

16h40 – Dança chinesa

16h45 – Rap Chinês

16h50 – Dança chinesa Jovem

17h10 – Banda Americano Gelado

18h às 19h – Grupo Ópera Wu

19h – apresentação Yudi Tamashiro

19h30 às 21h – Desfile do Dragão de 100 metros, inédito no Brasil

Dia 15 de setembro – domingo

10h – Início do evento

10h20 – Desfile do Grupo de Putian – tambores

10h35 – Desfile do Leão até o palco

11h – abertura

11h15 – Cantos chineses

11h25 – Recitação de Poema Chinês

11h30 – Ópera dramática de Sichuan

11h35 – Danças

11h50 – Canto

12h30 – Desfile do Dragão de 100 metros

12h50 – Dança

12h55 – Cantos

13h10 – Dança contemporânea chinesa

13h15 – Danças chinesas

13h50 – Apresentação de dança clássica com Kung Fu chinês

13h55 – Solo de violino

14h – Solo de flauta

14h05 – Canto

14h10 – Solo de instrumento tradicional chinês

14h15 – Artes marciais

14h20 – Apresentação de futebol

14h25 – Apresentação de dança contemporânea chinesa

14h30 – Dança chinesa

14h50 – Dança tradicional chinesa

15h – Artes marciais

15h15 – Street dance

15h45 – Cantos

16h05 – Rap chinês

16h10 – Concurso de Cosplay

17h – Desfile do Dragão de 100 metros

17h30 – Finalização do evento