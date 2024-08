Festival da Linguiça de Bragança Paulista celebra os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil 

O Brasil é conhecido por acolher pessoas de todo o mundo e com os italianos não foi diferente. Atualmente, vivem por aqui 30 milhões de imigrantes italianos, sendo que aproximadamente 20 milhões estão somente no Estado de São Paulo (Dados do Consulado-Geral da Itália).

Em 21 de fevereiro último foram celebrados os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, o que será motivo de homenagem na 12ª edição do Festival da Linguiça de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, nos dois primeiros finais de semana de setembro.

Pizza de Linguiça/lvaro Lima

Com entrada gratuita, o evento gastronômico que tem como protagonista a tradicional LINGUIÇA BRAGANTINA, recebe, anualmente, cerca de 80 mil pessoas, e para 2024, promete unir a gastronomia brasileira e italiana.

O Festival será realizado em meio ao feriado de 07 de setembro, Independência do Brasil, o que permite a muitas famílias conhecerem a “CAPITAL NACIONAL DA LINGUIÇA ARTESANAL”. A cidade ganhou esse título pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Harumaki de Linguiça e Queijo /Renato Teixeira

O evento será nos dias 06, 07 e 08; 13, 14 e 15 de setembro, das 18h às 22h às sextas-feiras e das 10h às 22h aos sábados e domingos, no Posto de Monta de Bragança. O local fica pertinho de São Paulo, Campinas, São José dos Campos e Extrema, em Minas Gerais, colocando Bragança entre os roteiros de “bate e volta” com aproximadamente 01 hora de viagem.

Para a organização do evento, a Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista – ALBRAG, este ano a festa será especial por unir duas culturas que são muito parecidas.

Guioza de Linguiça/Renato Teixeira

“Itália e Brasil têm, em comum, a alegria de viver e a tradição em culinárias muito saborosas e de fartura. Criamos receitas que unem as duas cozinhas e esperamos que o público goste”, revela Lucas Guimarães Bento, produtor de linguiça e membro da organização do evento.

“MANGIA CHE TI FA BENE” – “Come que te faz bem!” É o que diz a famosa frase italiana que chegou até os lares brasileiros. E se tem algo que se faz bem no Brasil, é comer. Os visitantes do Festival da Linguiça vão se deparar com mais de 40 pratos à base de linguiça Bragantina, dentre eles: pizzas tradicionais e no cone, parmegiana, massas e outras estrelas da culinária italiana, além dos já conhecidos lanches e porções de linguiça, pastéis, bolinho de linguiça recheado com provolone, batata rosti com recheio de linguiça e por aí vai.

Como de costume, os produtores de linguiça da cidade também surpreendem com pratos inusitados que viajam por outras culinárias. Este ano, são os famosos pastéis orientais que prometem se destacar: Guioza de Linguiça e Harumaki de Linguiça com Queijo.

Ah, calma que tem mais: Hot Dog – outro clássico com origem cheia de histórias e versões, coloca Alemanha e Estados Unidos no páreo para disputar onde esse lanche tão querido nasceu. Mas, no Festival de Bragança, surge uma nova versão: o “Hot Brag” – Hot Dog de Linguiça. Os preços dos pratos variam de R$ 25,00 a R$ 70,00.

CARRETA DA LINGUIÇA, CELEIRO DO TERROR, MÚSICA CLÁSSICA, ESPAÇO KIDS E MUITO MAIS – O Festival terá opções de entretenimento gratuitas e pagas para toda a família.

A CARRETA DA LINGUIÇA será um divertido passeio em que o visitante sai do Festival em uma carreta superanimada em direção ao Lago do Taboão. A bordo, os personagens infantis mais divertidos fazem acrobacias, dançam e divertem toda família em um percurso de 20 minutos.

Carreta da Linguiça/Felipe Borgheri

E O CELEIRO DO TERROR é para os corajosos que vão enfrentar um labirinto com os personagens mais apavorantes de todos os tempos para reviver seus maiores medos, de forma lúdica, em um único lugar.

Do entretenimento gratuito, as famílias poderão participar de uma divertida gincana com monitores e caça aos QR Codes. Já as brincadeiras pagas contemplam: Área Kids (infláveis) = R$ 50,00 a pulseira individual para todo o dia. Oficina de escultura de massinha = R$ 25,00 individual. Pintura infantil facial = R$ 15,00 individual ou as duas atividades por R$ 35,00. Carreta da Linguiça: R$ 25,00 por pessoa (20 minutos de duração). Celeiro do Terror: R$ 25,00 por pessoa (A partir de 12 anos).

A Orquestra e Luthieria Morungaba – SP fará apresentação GRATUITA – Com seus 13 anos de sucesso como projeto social da Prefeitura de Morungaba, o grupo inspira e leva a magia da música clássica para a comunidade morungabense. A convite do Festival, a orquestra deve apresentar repertório italiano ao público do evento. Ao longo dos dias de festa, outros artistas e bandas regionais se apresentarão com diferentes estilos musicais, tudo gratuitamente.

SERVIÇO 12° FESTIVAL DA LINGUIÇA DE BRAGANÇA PAULISTA – COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL

Quando: 06, 07 e 08; 13, 14 e 15 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo).

Horário: Às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Local: Posto de Monta – Alameda Quinze de Dezembro, n° 02 – Vila Municipal, Bragança Paulista – SP.

ENTRADA FRANCA!

ATRAÇÕES GRATUITAS: Apresentação da Orquestra de Morungaba; gincana em família com monitores e caça aos QR Codes.

ATRAÇÕES PAGAS: Área Kids (brinquedos infláveis) = R$ 50,00 a pulseira individual para todo o dia. Oficina de escultura de massinha = R$ 25,00 individual. Pintura infantil facial = R$ 15,00 individual ou as duas atividades por R$ 35,00. Carreta da Linguiça: R$ 25,00 por pessoa (20 minutos de duração). Celeiro do Terror: R$ 25,00 por pessoa (A partir de 12 anos).

Faixa etária: Evento para todas as idades/toda a família.

Pet Friendly (espaço para pets): Sim/gratuito.

Estacionamento: No local, com seguro, preço único de R$ 30,00.

Acessibilidade: Desde a entrada até os banheiros, praça de alimentação e local dos expositores.

Organização: Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista – ALBRAG.

Apoio: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.