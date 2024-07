Festival Cultural Leste Europeu de Inverno chega ao Cine Theatro Carlos Gomes

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe neste sábado (6), das 10h às 18h, o Festival Cultural Leste Europeu de Inverno de Santo André, com diversas atrações gratuitas. O evento contará com a gastronomia artesanal do leste europeu, artesanato típico, temático e diversificado, além das seguintes apresentações culturais: Danilo Jazac (cantor ucraniano), danças e oficinas de folclore e de artesanato da região.

Este evento cultural itinerante faz parte do projeto da AMOVIZA (entidade sem fins lucrativos) que vem sendo realizado há quase 13 anos e objetiva a divulgação, perpetuação, sustentabilidade e empreendedorismo do aspecto cultural imigrante forte presente na região de Vila Zelina, considerado o Leste Europeu de São Paulo. No ABC, o evento já vem sendo realizado anualmente em São Caetano do Sul e em São Bernardo do Campo.

A programação trará às 12h o Grupo Volga – Coral e Danças Folclóricas da Rússia. Às 14h30 acontece a Oficina de Pintura de Ovos – Técnica Lituana Marguciai com a Professora Márcia Tuskenis, com gratuidade de 20 senhas distribuídas no dia do evento. E por fim, das 13h às 16h, é a vez da animação com músicas e canções do folclore ucraniano e leste europeu com Danilo Zajac.

Serviço

1º Festival Cultural Leste Europeu de Inverno

Data: 6/7/24 (sábado)

Horário: 10h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110, Centro – Santo André

Entrada: Gratuita