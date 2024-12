Festival Cultura na Periferia leva o melhor do samba a São Bernardo

No dia 8 de dezembro (domingo), o Festival Cultura na Periferia vai garantir muitas horas de samba para os moradores de São Bernardo do Campo. O evento tem como objetivo promover e valorizar a cultura nas periferias, proporcionando um espaço de expressão artística e cultural para os moradores dos bairros Alves Dias, Montanhão, Vila São Pedro e Ferrazópolis, na cidade de São Bernardo do Campo. O evento busca também fortalecer a identidade cultural dessas comunidades, destacando artistas locais e suas contribuições para a cultural da região.

Entre as atrações, o evento apresenta nomes como Almirzinho, que segue os passos de seu pai, Almir Guineto, e mistura seu repertório próprio com o melhor do partido alto, e Breno Faria, ex-Katinguelê, que também tem o samba nas veias (irmão de Péricles Faria, ex-Exaltasamba), além de grupos como Samba da Comunidade, Pagode do Gordinho e Grupo Sem Exceção.

Além das atrações musicais, o festival Cultura na Periferia terá também uma feira de artesanato com artistas e empreendedores locais e exposição com artistas plásticos da região. O festival Cultura na Periferia é uma realização Associação Sempre Juntos.

Lineup:

Almirzinho

Breno Faria

Grupo Sem Exceção

Samba da Comunidade

Pagode do Gordinho

Serviço:

Festival Cultura na Periferia

8 de dezembro, das 14h às 20h

R. do Oleoduto, altura no número 51

Vila São Pedro – São Bernardo do Campo

Grátis