Festival Cultura de Boteco está de volta para sexta edição em São Paulo

Seja para uma tarde inteira de conversa em torno de uma mesa ou um chope à beira do balcão, os botequins estão entre as instituições gastronômicas mais autênticas de São Paulo. E foi pensando em tudo o que eles têm a oferecer que a Sociedade Paulista de Cultura de Boteco (SPCB), sob comando do jornalista Miguel Icassatti, idealizou em 2016 o Festival Cultura de Boteco, que chega à sua sexta temporada nos meses de abril e maio. Os primeiros grandes encontros estão marcados para os dias 06 e 07/04, no Parque da Água Branca. A programação conta com dez dos melhores bares da cidade, além de atrações musicais para toda a família. A entrada é gratuita.

Num espaço preparado para receber até 2 mil pessoas ao longo de cada dia, o Festival Cultura de Boteco no Parque da Água Branca conecta o público com autênticos botecos de diferentes regiões de São Paulo, que levam para um mesmo lugar receitas de destaque em seus cardápios. Marcam presença nos dias 6 e 7 de abril o Soul Botequim, com suas porções bem elaboradas como caldinho de feijão, frango frito e as famosas croquetas da vó Juventina da casa; o Família Kariri, com suas especialidades do Nordeste, em especial seu baião-de-dois; o Rota do Acarajé, conhecido pela qualidade de seu bolinho que dá nome à casa, que vem com vatapá, camarão seco e saladinha; o Hilda Botequim, especialista em receitas regionais, como o seu sanduiche de lagarto; o Carlinhos Restaurante, com seus arais de carne e de queijo com zaatar, além de mini enrolado de kafta; o Fôrno, que leva suas coxinhas de pastrami com grana padano; o Dr. Costela, que oferece especialidade em seu sanduíche de costela artesanal; o Mortadela Brasil, que leva seus tradicionais sanduíches de mortadela, pernil, pastéis e bolinho de bacalhau; o Real Linguiçaria, que vem de Bragança Paulista trazendo receitas com suas linguiças produzidas de forma artesanal; e, por fim, o Consulado Mineiro, que leva para o evento suas iguarias com o sabor de Minas Gerais, como a galinhada e o pastéis de angu com queijo.

Para acompanhar a botecagem, DJs e quatro atrações ao vivo, sendo duas em cada data, completam a programação do fim de semana. No sábado, sobe ao palco Fu-Mantwo, dupla formada pelos artistas Curumin e Saulo Duarte, que, ao lado da convidada Josyara, apresenta versões para sucessos das carreiras de ambos, além de releituras para obras de Bob Marley, Anelis Assumpção, Russo Passapusso, entre outros. Outra atração é a cantora, compositora e produtora musical Iara Rennó, que promete revisitar grandes canções dos seus oito discos lançados e focar no universo cultural e religioso do candomblé e da cultura dos orixás. DJ Maravilha completa a programação, tocando vertentes da música negra, como soul, house, disco, reggae, entre outros estilos.

No domingo, Ná Ozzetti faz um tributo a dois ícones da música brasileira, Rita Lee e Carmen Miranda, ao lado do irmão, o músico Dante Ozzetti, Mário Manga e Fernando Sagawa. Cantor e compositor paulistano, Maurício Pereira (sax e voz), ao lado dos parceiros de longa data Carneiro Sândalo (bateria) e Daniel Szafran (voz e teclados), apresenta desde canções que fez para a banda Os Mulheres Negras, passando por composições que estão em seus discos autorais, além do repertório de clássicos do pop e da música brasileira que ele gravou junto com a banda Turbilhão de Ritmos. DJ Vivian Marques faz uma mistura harmoniosa de canções nacionais e internacionais. Ao longo dos dois dias, o Mestre de Cerimônias Rafael Scarpa, criador do SP Lovers, conduz o público e introduz os shows.

Os próximos eventos devem acontecer, com outros convidados, nos dias 04 e 05 de maio, no Museu da Imigração.

O Festival Cultura de Boteco é viabilizado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac), com apoio do Laticínios Aviação, patrocínio da Hoteis.com e realização da Sociedade Paulista de Cultura de Boteco e da Muda Cultural em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

SERVIÇO

Festival Cultura de Boteco

Parque da Água Branca

Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda. Telefone: (11) 3803-4200.

Dias 06/04 (sábado) e 07/04 (domingo), das 12h às 19h

Entrada gratuita.

