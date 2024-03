Festival Cidade do Futuro abre as celebrações dos 100 anos do Edifício Martinelli

O Festival Cidade do Futuro, maior evento de inovação e sustentabilidade para pensar o futuro das cidades, que acontece no centro histórico de São Paulo entre os dias 14 e 16 de março, fará sua abertura no Edifício Martinelli – prédio que por muitos anos foi considerado o maior arranha-céu da América Latina -, e comemora 100 anos com a reabertura para visitação ao público.

No terraço da construção, os participantes do Festival terão, durante os 3 dias de evento, acesso a experiências imersivas como yoga, meditação, shows com DJs e até mesmo uma “praia” montada no topo do edifício.

“A reabertura do Edifício Martinelli marca um momento emocionante para São Paulo, e é com muito prazer que ele agora também se torna uma das arenas para a Cidade do Futuro. Nós queremos, além de trazer discussões sobre o amanhã da humanidade em vários temas, levar as pessoas a redescobrirem o centro e suas construções icônicas, por isso é tão significativo para nós termos a abertura e experiências únicas do evento nesta construção. Valorizar o passado para construir o futuro”, afirma Michel Porcino, idealizador do evento e CEO de OFuturo.

Com instalações interativas, palco com shows, roteiros subterrâneos secretos e guiados, flash tattoo, feira de empregabilidade, passeios imersivos e mais de 50 eventos com palestras, painéis e workshops de mais de 40 temáticas, que abordam desde o futuro da beleza, música e design, até finanças, habitações, empresas e muito mais), o festival proporciona experiências imersivas únicas para o público, mergulhando-os em visões criativas e inovadoras do que a cidade poderia ser. O objetivo de todo esse movimento é convidar os participantes a explorarem novas ideias e perspectivas sobre o desenvolvimento urbano e corporativo sustentável, a conectividade digital e a coexistência harmoniosa entre a natureza e a tecnologia.

“Ao reabrir as portas do Edifício Martinelli para este evento, São Paulo não apenas resgata sua história, mas também projeta um futuro vibrante e inspirador para seus cidadãos e visitantes”, completa Porcino.

Sobre a Cidade do Futuro

A Cidade do Futuro é um festival de inovação e sustentabilidade com objetivo de gerar negócios e transformação por meio de conteúdo, experiências e conexões que tragam conscientização, negócios e ações efetivas.

O evento principal acontece entre os dias 14 e 16 de março, no Centro Histórico da capital paulista, trazendo ao palco a discussão sobre o papel das grandes cidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país.

A programação é gratuita e contará com mais de 20 arenas simultâneas, 200 palestrantes, quase 200 horas de programação.

Inspirado nos grandes festivais de criatividade e tecnologia, a iniciativa promove a ocupação de locais icônicos do centro com várias arenas temáticas, trazendo as principais tendências globais de inovação e sustentabilidade com o propósito de provocar lideranças a pensar no futuro das cidades.

Durante os três dias, o evento receberá especialistas para participação em palestras, rodadas de negócios, pitch e matchmaking para startups, sessões de mentoria, workshops práticos, casas de conexão e painéis interativos.

O Festival está sendo realizado pela CNB, entidade gestora, e pela empresa OFuturo, idealizadora do evento, em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, além de contar com apoio do LOTech, hub de inovação de L.O. Baptista Advogados, e a participação de outras mais de 50 empresas apoiadoras. Para saber mais e fazer a inscrição gratuita, basta acessar o link.