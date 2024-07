Festival Choro & Jazz agita Ribeirão Pires neste fim de semana no Mirante São José

Após o sucesso da primeira edição, o Festival Choro & Jazz retorna a Ribeirão Pires com uma programação imperdível neste domingo, a partir das 15h, mas desta vez no Mirante São José. O evento, que reúne grandes nomes do cenário musical, oferece também uma diversidade gastronômica para os participantes.

Neste fim de semana, o público poderá desfrutar de uma tarde e noite repletas de boa música e sabores variados. A programação do evento começa às 15h30 com a apresentação do Combo Jazz EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), seguido pela Roda de Choro EMARP às 17h. Às 18h30, será a vez do Frank Oberson Quarteto subir ao palco, e encerrando a noite, às 20h, Flávio Barba e Elias Maria convidam.

Além das apresentações musicais, o festival contará com uma área de gastronomia diversificada, oferecendo uma variedade de opções para todos os gostos. A realização do Festival Choro & Jazz é uma iniciativa que visa promover a cultura e proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a população de Ribeirão Pires e região. A entrada gratuita reforça o caráter inclusivo do evento, permitindo que pessoas de todas as idades possam participar e aproveitar o melhor da música e da culinária.

A primeira edição do Choro Jazz Festival foi um sucesso de público, atraindo milhares de pessoas em setembro de 2023 no Paço Municipal de Ribeirão Pires. Na ocasião, o festival reuniu a nata do cenário jazz brasileiro, destacando-se com a apresentação do Trio Corrente, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz em 2014.

O Mirante São José, com sua vista privilegiada, será o cenário perfeito para mais uma edição do festival que promete marcar a agenda cultural da cidade.

Programação:

15h30 – Combo Jazz EMARP

17h – Roda de Choro EMARP

18h30 – Frank Oberson Quarteto

20h – Flávio Barba e Elias Maria convidam