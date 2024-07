Festival Casa Tomada (RN) abre convocatória internacional para submissão de trabalhos artísticos

Com o objetivo de proporcionar experiências únicas e fomentar o intercâmbio entre artistas e o público, o Festival Casa Tomada abre convocatória para submissão de trabalhos artísticos para sua nona edição, que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, Rio Grande do Norte. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/7HQmf56oe1to3xi7A, até 12 de julho.

Sob o conceito de “Práticas Plurais e Hibridismos”, o festival reafirma o compromisso do Coletivo CIDA e da Casa Tomada com ações culturais acessíveis, garantindo que toda a programação seja inclusiva, com acessibilidade em Libras e audiodescrição, permitindo que um público diversificado possa desfrutar das atividades oferecidas.

A convocatória visa selecionar espetáculos, filmes, artistas e/ou grupos que apresentem obras refletindo práticas plurais e híbridas nas estéticas contemporâneas. As categorias disponíveis para submissão são: Residência Artística Internacional, Mostra Cênica Nacional, Mostra Cinematográfica Nacional e Mostra de Processos Local.

Cada proponente pode inscrever até duas propostas no festival, desde que sejam em categorias diferentes. Isso assegura a diversidade e a representatividade dos participantes e das obras selecionadas.

O regulamento completo do IX Festival Casa Tomada está disponível para acesso através do link: https://www.coletivocida.com.br/festivalcasatomada. A análise das propostas será realizada de 13 de julho a 04 de agosto, e os resultados serão divulgados em 05 de agosto.

O IX Festival Casa Tomada – Práticas Plurais e Hibridismos é uma iniciativa do Coletivo CIDA – Coletivo Independente Dependente de Artistas e da Casa Tomada Ambiente de Arte, contemplado pela Seleção Pública Nº 025/2023 – Lei Paulo Gustavo de Apoio às Áreas Culturais pelo Edital de Seleção de Projetos de Audiovisual N.º 01/2023 e pelo Edital de Seleção de Projetos Multiculturais N.º 02/2023. Conta com recursos da Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura do Natal, Fundação José Augusto – Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil.