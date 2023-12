Festival Caminhada reúne Big UP, Bloco do Caos, Pelé MilFlows, Expressão Regueira, Viegas e muito mais

No dia 09 de dezembro, a Zona Norte de São Paulo será palco do Festival Caminhada, um evento que nasce para celebrar a vida, a música e a positividade, movimentando a cultura local. Esta celebração de fim de ano promete reunir pessoas de diferentes trajetórias em um ambiente festivo e inclusivo.

O festival contará com Big UP e Bloco do Caos como headliners do evento. A BIG UP, formada em 2015 em Interlagos, destaca-se pela fusão autêntica de reggae, rap e MPB. Com atitude, brasilidade e letras positivas, a banda conquistou visibilidade nacional e participou de festivais como Rock in Rio e João Rock.

O Bloco do Caos, por sua vez, celebra 10 anos de estrada e trará participações especiais de Pelé MilFlows e Viegas. Formado em 2013, o Bloco é reconhecido por sua experimentação musical que mistura rock, reggae, rap e elementos da música brasileira, proporcionando um show original, explosivo e dançante. Com a turnê de 10 anos que passou por diversos países, incluindo apresentação histórica no Montreux Jazz Festival, na Suíça, a banda chega no evento para celebrar seu aniversário num festival que leva o nome da sua música mais ouvida nos últimos tempos. O Festival Caminhada busca celebrar a jornada pessoal em um ano desafiador, inspirado pelo hino motivacional “Caminhada” do Bloco do Caos.

Além das atrações principais, o evento contará com shows de Expressão Regueira, DJ Zambol convidando Bells e Denise D’ Paula, AôA, e uma banda nova, escolhida por votação. A Batalha da Inácia de Perus fortalecerá a cultura hip hop no evento com uma batalha de rimas.

O festival tem o prazer de contar com o Canal Rivalidade FC como parceiro, um canal de futebol no YouTube focado no humor e na rivalidade amigável entre torcedores. A galera do Rivalidade estará presente realizando a Festa da Firma, proporcionando jogos e interatividade com o público. O “Rufus Bar” estará na área de alimentação, e o evento promete um mestre de cerimônia de grande estilo.

Os ingressos estão disponíveis online no site do Sympla, com preços variando de R$25,00 a R$70,00.

Festival Caminhada 2023

09 dez a partir das 18:00

Ingressos: de R$25 a R$70

Limoeiro

Avenida Guilherme Cotching, 586, Vila Maria, São Paulo-SP.

Shows ao vivo:

– BIG UP

– BLOCO DO CAOS (Celebrando 10 anos de estrada)

– EXPRESSÃO REGUEIRA

– DJ ZAMBOL convida BELLS e DENISE D’ PAULA

– AÔA

Participações:

– PELÉ MILFLOWS

– VIEGAS

– DEKO

Atividades Especiais:

– Flash Tattoo

– Leitura de Tarô

– Jogos

– Delícias gastronômicas, incluindo opções veganas e vegetarianas.