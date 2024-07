Festival Burguerland chega em Guarulhos

O Internacional Shopping está se preparando para receber mais um grande evento gastronômico: o Burguerland. Com o hambúrguer como a grande estrela, o festival acontecerá de 01 a 04 de agosto, com entrada gratuita e funcionamento das 12h às 22h.

Com mais de 15 opções gastronômicas, o festival oferece uma variedade que vai desde hambúrgueres artesanais e lanches feitos na chapa até churros e donuts. Além das delícias culinárias, o evento conta com shows covers das bandas Queen, Charlie Brown Junior, Bon Jovi e Legião Urbana, além de atividades especiais para as crianças, garantindo diversão para toda a família.

“Acreditamos no formato dos festivais gastronômicos porque eles oferecem variedade de comidas, permitindo aos participantes degustar diferentes receitas, combinações e pratos de chefs de peso. Além disso, as atrações musicais garantem entretenimento de alta qualidade. Tudo isso, pensando em oferecer uma programação relevante, convidamos o público de Guarulhos e região a vir curtir, interagir e se deliciar conosco no Inter.”, afirma Débora Viana, gerente de marketing do Internacional Shopping.

O evento acontece no estacionamento Rotary, n 400. Para mais informações, acesse o site ou redes sociais do Internacional Shopping.

Serviço:

Evento: Festival Burguerland

Data: 01 a 04 de agosto

Horário de funcionamento: 12h às 22h

ENTRADA GRATUITA