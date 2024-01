Festival Bike Arte Brasil leva arte, música e bicicleta para Fortaleza

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, a capital cearense vai receber a terceira edição do Festival Bike Arte Brasil. Realizado pelo Instituto Aromeiazero, o evento é gratuito e promete ocupar as ruas da cidade com shows, exposições e oficinas, usando a bicicleta como tema central. E, como toda edição tem edital de chamamento para compor a programação, chegou a vez dos artistas e coletivos de Fortaleza apresentarem suas propostas.

O objetivo da seleção é definir as pessoas que irão ministrar oficinas de artes visuais urbanas e workshops que acontecerão nos dias do evento. As propostas podem ser enviadas até o dia 29 de janeiro, via formulário de inscrição, disponível em www.aromeiazero.org.br/bikearte.

Critérios

Podem se candidatar pessoas jurídicas MEI ou ME ou grupo informal ou coletivo, desde que seja representado por uma MEI. É preciso ter experiências com atendimento ao público e respeitar a diversidade, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para todos. Vale ressaltar que o intuito do Bike Arte Brasil é valorizar a cultura local periférica e, por isso, moradores ou pessoas que tenham histórico de atuação na região onde irá acontecer o evento terão prioridade no processo de seleção.

Em 12 edições, o projeto Bike Arte já contou com a participação de ilustradores e grafiteiros, organizou dezenas de oficinas gratuitas e cerca de 30 shows para um público de 14.000 pessoas. Foram 24 oficinas, além de dois festivais com atrações diversas e para todas as idades.

O Festival Bike Arte Brasil é uma realização do Instituto Aromeiazero, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pela Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, WestRock e Ticket Log.

Sobre o Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. O Aromeiazero conta com o patrocínio institucional do Itaú Unibanco, além de leis de incentivo, sendo grande parte das ações em periferias e comunidades vulneráveis. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis.

Para maiores informações: https://www.aromeiazero.org.br/.