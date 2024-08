Festival Bar em Bar abre as inscrições para sua 18ª edição 

Os donos de bares de todo Brasil já podem se inscrever para participar de mais um festival Bar em Bar, neste ano tem o tema “Um brinde aos melhores momentos”. Para garantir sua vaga, os estabelecimentos interessados devem se inscrever entre os dias 06 de agosto e 20 de setembro no site oficial do festival: www.barembar.com.br.

O festival, que chega à sua 18ª edição, tem uma trajetória de sucesso. Em 2023, foram 536 bares participantes, de 16 estados diferentes, que participaram. O resultado celebra a cultura do boteco culturalmente presente nos quatro cantos do país.

Este ano, a expectativa é de superar esses números e consolidar ainda mais o festival como uma vitrine para os melhores bares do Brasil, como afirma a presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Rosane Oliveira.

“A cada ano o festival vem se tornando mais participativo e interativo, visto que muitos bares conseguem promover a visibilidade de seus negócios e gerar a repercussão de seus estabelecimentos e recorrência dos consumidores”, afirma Rosane.

A participação no festival Bar em Bar surge como uma oportunidade de visibilidade para os bares, além de representar um investimento com retornos significativos. Os estabelecimentos que se inscrevem ganham destaque na mídia, atraem novos clientes e fortalecem sua marca.

A presidente do Conselho ainda reforça que, para os donos de bares, participar do festival traz inúmeros benefícios: “Ao participar de um festival voltado para os bares, o empreendedor destaca o seu negócio, principalmente para um segmento específico, de apreciadores de petiscos de boteco. E além de fidelizar antigos consumidores, também estimula a interação de novos clientes”, pontua.

Força econômica e cultural

Os bares são parte essencial tanto da economia quanto da cultura brasileira. Atualmente, segundo dados da Receita Federal, são mais de 200 mil bares abertos em todo o Brasil. São espaços que se tornam pontos de encontro, diversão e socialização entre familiares, amigos, colegas de trabalho etc.

Eventos como o Bar em Bar reforçam o papel desses estabelecimentos como grandes impulsionadores da economia, gerando empregos e renda em suas comunidades.

Para participar desta edição do festival Bar em Bar, acesse o site do evento e entre em contato com a Abrasel da sua região.

Serviço:

Bar em Bar – Um brinde aos melhores momentos

31 de outubro a 17 de novembro

Instagram: @festivalbarembar

Mais informações: www.barembar.com.br

Realização: Abrasel

Patrocínio nacional: Friboi, PicPay e Seara