Festival Australian Connection é atração do Qualistage no sábado (24)

De volta ao Brasil, as bandas de rock australiano Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSpys prometem shows inesquecíveis com clássicos que embalaram os fãs nos anos 80 e 90. A aguardada edição comemorativa de 30 anos do festival Australian Connection acontece neste sábado, dia 24, a partir das 20h30, no Qualistage, na Barra da Tijuca, reunindo, pela primeira vez, os três grandes grupos, que se tornaram referência de uma geração, em um encontro inédito!

Ex-vocalista do grupo Spy vs Spy, Craig Bloxom volta à ativa depois de 20 anos longe dos palcos com sua nova banda, RSpys, que faz sua estreia no Brasil. O músico passou as últimas décadas se dedicando à gastronomia como chef profissional, e recentemente resgatou a paixão pelos shows com a RSpys (abreviação de Reggae Spys), na qual ele apresenta sucessos do Spy e novas canções em uma pegada reggae.

A banda Hoodoo Gurus retorna ao país depois do sucesso da turnê brasileira em abril de 2023, quando comemoraram 40 anos de carreira, para fazer o público dançar com hits como “Out that door”, “Come Anytime” e “1000 Miles Away”. Já o grupo GANGgajang, que não toca no Brasil desde 1997, vai matar a saudade do público com clássicos como “Gimme Some Lovin”, “House of Cards” e “Sounds of Then”.

Quem trará os músicos de volta ao Brasil é o empresário Ricardo Chantilly, responsável também pelas primeiras passagens dos grupos pelo país, nas edições anteriores da turnê Australian Conection. “Será uma reunião especialíssima, com bandas e público revivendo os melhores verões de suas vidas. Estamos muito entusiasmados”, vibra Chantilly, lembrando que ano passado o Hoodoo Gurus esgotou os ingressos de seus shows por aqui. “O festival será uma noite de muitos encontros e reencontros entre a turma do surf, skate e esportes dos anos 70, 80 e 90; e da galera mais jovem que curte o rock australiano”, conta.

À frente da Chantilly Produções, Ricardo desenvolveu algumas ações diferenciadas para o festival. Uma delas é o ‘Surfista Solidário’, que concede desconto no ato da compra do ingresso (meia-entrada) para quem doar qualquer acessório de surfe ou 1kg de alimento não perecível. “Pode ser um estrepe (cordinha), uma roupa ou até uma prancha. Queremos presentear os surfistas e fãs com a oportunidade de estarem novamente com seus ídolos”, explica o executivo.

Hoodoo Gurus – Com 10 discos de ouro e 9 de platina, o grupo esteve no Brasil em abril de 2023 (após um jejum de 26 anos sem vir ao país), para a turnê internacional do décimo álbum, Chariot of the Gods. Com a formação original, liderada pelo vocalista Dave Faulkner, o guitarrista Brad Shepherd o baixista Richard Grossman – apenas o baterista foi substituído em 2015 por Nik Reith -, a banda australiana de rock também celebrou os 40 anos de carreira, com apresentações em cinco capitais brasileiras. O recente álbum, Chariot of the Gods foi produzido para streaming, com 14 faixas, e ganhou também uma versão em vinil, com três faixas adicionais (a edição deluxe em vinil duplo contempla 17 músicas).

GANGGajang – Banda de pop rock australiana com shows históricos pelo Brasil em 1996 e 2001, a GANGGajang é conhecida por vários hits que fizeram sucesso na década de 80 e 90 como “House of Cards”, “Giver of Live” e “Sounds of Then”, sua música mais popular, conhecida como “This is Australia”. Este ano, a canção foi tema da abertura do concerto do Dia da Austrália de 2024. A banda australiana também ganhou projeção mundial em 1987, após ser apresentada exclusivamente no filme de surf da Quiksilver, Mad Wax, produção que tornou-se um clássico cult do surf. Por dois anos consecutivos, a GANGajang foi eleita a melhor banda do mundo pela Association of Surfing Professionals. Durante os Jogos Olímpicos de 2000, o grupo fez uma série de apresentações no Festival de Artes Olímpicas. Atualmente, a banda é formada por Mark ‘Cal’ Callaghan, Graham “Buzz” Bidstrup, Geoffrey Stapleton, Robbie James e Peter Willersdorf.

RSpy – Baixista da banda australiana Spy vs Spy, Craig Bloxom apresenta os sucessos do grupo na versão reggae. Com dois talentosos integrantes, TK Tarawa, da perene Kaimai Ranges da Nova Zelândia, na guitarra, e Young Chrissy Lowe, do Cessnock, na bateria, ele acredita que o estilo pode ser novo, mas mantém vivo o espírito de luta das músicas dos Spys, enfrentando a injustiça social, o racismo e a desigualdade com uma nova voz e apresentação de reggae.

AUSTRALIAN CONNECTION FESTIVAL – Com Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSpys

Dia 24 de agosto – próximo sábado

Show: às 20h30

Abertura dos portões: às 19h30

No Qualistage (Shopping Via Parque) – Barra da Tijuca

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/australian-connection

A partir de R$ 190,00