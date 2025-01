Festivais de verão movimentam a Baixada Santista

A desejada férias de verão chegou com uma extensa programação na Baixada Santista.

Sob a coordenação do Grupo HJR, três grandes festivais acontecem na região: Verão é Show 2025, Praia Music Santos e o tradicional Estação Verão. Os eventos começaram sexta (20) e seguirão neste mês de janeiro.

Com atrações que vão do sertanejo ao pagode, o Verão é Show 2025 acontece em Bertioga. O Praia Music Santos acontece no Arcos do Valongo. A Praia Grande sedia mais uma edição da Estação Verão de 3 de janeiro a 15 de fevereiro.

Os ingressos estão à venda nos sites Guichê Web e WeTicket, com preços a partir de R$ 70,00.

Confira a programação:

Verão é Show 2025 – Bertioga

20/12 – Ana Castela

21/12 – Churrasco on Fire

27/12 – Belo

28/12 – Gusttavo Lima

03/01 – Raça Negra

04/01 – Gustavo Mioto + Pixote

05/01 – Thiaguinho

10/01 – Menos é Mais

11/01 – Matuê + WIU + MC Ryan SP

Praia Music Santos – Arcos do Valongo

21/12 – Ferrugem e MC Ryan

27/12 – Capital Inicial

28/12 – Jão

03/01 – Gustavo Mioto e DJ Arana

04/01 – Veigh, MC Tuto, MC Kako e o Clã

11/01 – Dilsinho e Inimigos do HP

18/01 – João Gomes e MC Davi

25/01 – PH, ClayBlack e Hariel

26/01 – Churrasco on Fire e Fernando & Sorocaba

Estação Verão – Praia Grande

03/01 – Lauana Prado, MC Daniel e Murilo Huff

04/01 – Gustavo Mioto e Jão

10/01 – Ferrugem e Só Pra Contrariar

11/01 – Hungria, Criolo e Mano Brown

17/01 – Belo e Alok

18/01 – João Gomes e Maiara & Maraisa

19/01 – Nattan e Thiaguinho

24/01 – Ana Castela e Zé Neto & Cristiano

25/01 – Simone Mendes e Luan Santana

31/01 – Kayblack, Livinho e MC Hariel

01/02 – Pedro Sampaio, Marina Sena e Matheus & Kauan

07/02 – Pabllo Vittar, Menos é Mais e Léo Santana

08/02 – Bruno & Marrone e Luísa Sonza

14/02 – Mari Fernandez e Ludmilla

15/02 – Serenata da GG, Luan Pereira e Veigh