Festivais celebram a dança na Av. Paulista com espetáculos gratuitos no MASP e no Itaú Cultural

Diferentes estilos, técnicas e origens culturais da dança vão movimentar a Avenida Paulista de 27 de agosto a 1º de setembro, oferecendo ao público a oportunidade de vivenciar um panorama artístico que abrange desde o clássico até o contemporâneo. A ampla programação gratuita, que reúne renomados profissionais brasileiros e estrangeiros, é um feito inédito resultado da colaboração entre a 6ª Semana Paulista de Dança e a Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), eventos realizados no MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e no Itaú Cultural, respectivamente.

As instituições convidam o público para vivenciar uma semana de muito movimento e arte. Ao todo, serão 22 apresentações de linguagens como jazz dance, dança flamenca, teatro dança, clássico livre, dança experimental, dança regional, balé neoclássico, dança contemporânea e dança afro-diaspórica, além de exibições de videodanças e fóruns que abordam temas como processos criativos, produção em dança e circulação de grupos e companhias.

Essa parceria marca um passo importante nos processos colaborativos de dança com uma programação totalmente gratuita e diversa, sem sobreposição de atividades. A MID-SP abre sua programação na terça-feira, dia 27, às 20h30 no Itaú Cultural, com Yebo Musical, com Gamboot Dance, de São Paulo e Corpos Turvos, do Coletivo CIDA, do Rio Grande do Norte. Já a 6ª Semana Paulista de Dança tem início na quarta-feira, dia 28, às 19h, no MASP, com As Canções que você dançou para mim, da carioca Focus cia de Dança. De quarta-feira a sábado, os espetáculos no MASP têm início às 19h, e no domingo, às 16h, enquanto no Itaú Cultural começam às 21h ao longo da semana, e às 19h no último dia.

Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP)

A primeira edição da MID-SP, programação realizada em parceria entre a Associação Pró-Dança e o Itaú Cultural, conta com uma Mostra de Espetáculos, com o fórum Encontros e Diálogos e a sessão de exibição de videodanças Dança Viva, que reúnem trabalhos do Brasil (Natal, Curitiba, Goiânia, Jundiaí, Petrolina, Rio de Janeiro, São José dos Campos e São Paulo) e de outros países (Argentina, Chile, França e Estados Unidos). Entre os internacionais está A Measurable Existence + Ripple (Extract), da americana Yin Yue Dance Company, que fecha a mostra. Esse espetáculo de dança contemporânea investiga como um indivíduo pode descobrir suas características individuais ao perceber outras pessoas ao redor. Os espetáculos são gratuitos e contam com interpretação em Libras. No espetáculo de estreia, terá também audiodescrição.

Com direção artística de Inês Bogéa, a MID-SP abre espaço para a vivência de um recorte da dança no nosso tempo, em três eixos interligados: Fruição, Formação e Fomento, palavras que representam diferentes aspectos e ações no mundo da arte em um projeto que celebra a diversidade da dança como expressão artística. “A formação é o processo de aprendizado e desenvolvimento artístico. A fruição é a experiência de apreciação estética e emocional. E o fomento é o suporte e incentivo para a produção e difusão artística. Juntas, essas palavras desempenham um papel crucial na criação, disseminação e valorização da arte em todas as suas formas.”, comenta a diretora.

A MID-SP tem curadoria de Marcela Benvegnu, com a colaboração do Itaú Cultural nas duas primeiras noites, e apresenta 11 trabalhos de diferentes linguagens, como jazz dance, dança flamenca, balé neoclássico, dança contemporânea e dança afro-diaspórica. “A Mostra celebra a diversidade e a riqueza desta arte em obras que refletem a pluralidade artística e cultural da dança, tanto do Brasil, quanto do exterior”, comenta a curadora. “A cada noite serão apresentados trabalhos que criam um diálogo de linguagens e linhas estéticas para podermos pensar a pluralidade de estilos e corpos, que muitas vezes não têm espaço em grandes festivais”, complementa Marcela.

A programação também destaca a Mostra de Videodanças Dança Viva, com curadoria de Charles Lima e Daniel Reca, que exibe 16 trabalhos de diferentes estados do Brasil e de países como Argentina, Chile e França. Já no fórum Encontros e Diálogos, com curadoria de Sayonara Pereira, serão abordados temas como processos criativos, produção em dança e circulação de grupos e companhias de dança, além de abrir espaço para um pitch online, onde grupos de dança do Brasil podem apresentar brevemente seus trabalhos. Para preservar a memória da dança, ao longo da mostra serão gravadas entrevistas e depoimentos, que posteriormente serão disponibilizadas no Dança Viva.

A MID-SP é realizada pelo Ministério da Cultura, Associação Pró-Dança e Itaú via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Semana Paulista de Dança

A Semana Paulista de Dança é uma colaboração consolidada desde 2018 entre o MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e a Studio3 Cia. de Dança com o propósito de aproximar a cidade da dança e da cena contemporânea, por meio de uma programação diversa e gratuita, no MASP Auditório.

Para representar o país de Norte a Sul, a 6ª edição da Semana Paulista de Dança conta com a presença de companhias do Rio de Janeiro, Jundiaí, Goiânia, Caxias do Sul, São Paulo, Natal e Belo Horizonte. A agenda do evento terá uma noite dedicada a solos, duos e trios, com a participação de Thiago Soares, ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Essas apresentações permitirão ao público observar as nuances de estilos e linguagens coreográficas, como a intimidade de um solo e a dinâmica de um trio. O evento também terá sucessos de público como o espetáculo FRANCISCO(S), obra coreográfica com canções de Chico Buarque e arranjos de Francis Hime, que apresenta intensa carga poética, enfocando os vários aspectos da obra dos autores: o lírico, o poético, a reflexão sobre o Brasil e sua pluralidade.

“A Semana Paulista de Dança mantém o compromisso de sempre trazer novidades e apresentar um panorama das melhores produções da dança brasileira. Nos propomos a ampliar o alcance e o impacto da dança na sociedade estimulando novos olhares sobre os caminhos que essa arte pode traçar. Nesta edição, mais uma vez trazemos uma programação diversificada e representativa de todo o Brasil, com espaço para novos talentos e artistas consagrados”, afirma Anselmo Zolla, curador da Semana Paulista de Dança e diretor artístico do Studio3 Cia. de Dança.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS EVENTOS:

6ª Semana Paulista de Dança

Mostra Internacional de Dança de São Paulo

SERVIÇO

MOSTRA INTERNACIONAL DE DANÇA DE SÃO PAULO (MID-SP) E 6ª SEMANA PAULISTA DE DANÇA

QUANDO:

Dias 27, 28, 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro

Abertura dia 27.08, às 20h, no Itaú Cultural

ONDE:

Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149) e Auditório do MASP (Avenida Paulista, 1578) – São Paulo – SP

INGRESSOS:

No Itaú Cultural, os ingressos devem ser reservados a partir do dia 21 de agosto, pela plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br

No MASP, os ingressos devem ser retirados na bilheteria com 2h de antecedência.