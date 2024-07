Festejos juninos em escolas municipais de Ribeirão Pires movimentaram fim de semana

O mês ficou marcado pelas festas juninas realizadas em todas as escolas municipais que integram a rede de educação de Ribeirão Pires. No último sábado (29), os festejos continuaram nas unidades de ensino, com muitas comidas típicas do período, muita música e com trabalhos elaborados por estudantes e professores.

Os eventos se iniciaram em uma das maiores escolas da rede, a EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm I, que contou com a presença de pais, mães, alunos e alunas. Com o espaço totalmente decorado, a festa junina na unidade escolar contou com apresentação de quadrilha e barraquinhas que vendiam doces e salgados, fazendo a alegria de todos os presentes.

Na EM Tia Mariinha, quem foi a festa foi recebido com um grande mural com arte de cordel. Lembrando que um dos homenageados nas festas juninas das escolas municipais é o escritor, filósofo e intelectual Ariano Suassuna, que será o tema principal da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires).

Na EM João Midolla, os estudantes também apresentaram número de dança, em um cenário que remetia às cidadezinhas do interior do Nordeste, com uma noite estrelada e muitas cores. Bonecas de pano, enfeitadas com palha de milho enfeitavam a escola, o que conferiu ainda mais clima junino à festa.

Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, visitou escolas para conferir os festejos e disse que ficou entusiasmado com a dedicação dos professores, coordenadores, demais profissionais da educação e dos estudantes para realizar as celebrações nas unidades escolares. O vice-prefeito, Rubão Fernandes também acompanhou.

“As festas nas escolas municipais estão lindas. Muita comida boa, com os alunos realizando apresentações de dança. Foi bonito de ver as unidades com as bandeirinhas, com muita arte nordestina, com homenagens ao Ariano Suassuna. Tudo muito lindo”, declarou o prefeito.